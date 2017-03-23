Д.Олійник відзначився голом у матчі за німецький "Дармштадт"

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Український півзахисник німецького “Дармштадта” Денис Олійник став автором забитого голу в товариському матчі своєї команди, передає УНН з посиланням на сайт “Дармштадту”.

Наш 29-річний співвітчизник, котрий раніше виступав за нідерландський “Вітесс”, українські “Дніпро” та “Металіст”, вийшов на заміну в перерві поєдинку проти “Гінсхайму” і забив гол на 54-й хвилині.

Інший представник України воротар Ігор Березовський з’явився у старті і був замінений на 77-й хвилині.

Зустріч завершилася розгромним тріумфом “Дармштадту” 7:1.

Додамо також, ще один українець, який виступає за “Дармштадт” — Артем Федецький, знаходиться в розташуванні національної збірної перед майбутньою грою з хорватами.

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