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Д.Медведев назвал "антироссийской агонией" новые санкции США против России

Д.Медведев назвал "антироссийской агонией" новые санкции США против России

Киев • УНН

 • 8396 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал новые санкции Соединенных Штатов Америки против России "антироссийской агонией". Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Печально, что администрация Обамы, которая начинала свою политическую жизнь с восстановления сотрудничества с Россией, сегодня заканчивает ее тяжелой антироссийской агонией. RIP", - написал Д.Медведев.

Напомним, 29 декабря Президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении Росси.

Как сообщал УНН, Администрация президента США Барака Обамы признает, что Дональд Трамп после инаугурации сможет без особого труда отменить антироссийские санкции, но не рекомендует республиканцу это делать.

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