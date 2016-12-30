Д.Медведев назвал "антироссийской агонией" новые санкции США против России
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал новые санкции Соединенных Штатов Америки против России "антироссийской агонией". Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Печально, что администрация Обамы, которая начинала свою политическую жизнь с восстановления сотрудничества с Россией, сегодня заканчивает ее тяжелой антироссийской агонией. RIP", - написал Д.Медведев.
Напомним, 29 декабря Президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении Росси.
Как сообщал УНН, Администрация президента США Барака Обамы признает, что Дональд Трамп после инаугурации сможет без особого труда отменить антироссийские санкции, но не рекомендует республиканцу это делать.