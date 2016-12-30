Д.Медведев назвал "антироссийской агонией" новые санкции США против России

"Печально, что администрация Обамы, которая начинала свою политическую жизнь с восстановления сотрудничества с Россией, сегодня заканчивает ее тяжелой антироссийской агонией. RIP", - написал Д.Медведев.

Напомним, 29 декабря Президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении Росси.

Как сообщал УНН, Администрация президента США Барака Обамы признает, что Дональд Трамп после инаугурации сможет без особого труда отменить антироссийские санкции, но не рекомендует республиканцу это делать.