Д.Медведєв назвав "антиросійською агонією" нові санкції США проти Росії

“Сумно, що адміністрація Обами, яка починала своє політичне життя з відновлення співпраці з Росією, сьогодні закінчує її важкою антиросійською агонією. RIP”, — написав Д.Медведєв.

Нагадаємо, 29 грудня Президент США Барак Обама підписав указ про нові санкції щодо Росії.

Як повідомляв УНН, Адміністрація президента США Барака Обами визнає, що Дональд Трамп після інавгурації зможе без особливих труднощів скасувати антиросійські санкції, але не рекомендує республіканцеві це робити.