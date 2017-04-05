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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 42966 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103009 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157983 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117124 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116949 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112822 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Д.Кулик: 70% сжиженного газа в столице продается нелегально

Д.Кулик: 70% сжиженного газа в столице продается нелегально

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Киеве на сегодняшний день объем теневого рынка сжиженного газа в 2,5 раза превышает объем официально реализованного. Об этом в комментарии УНН рассказал президент нефтегазовой ассоциации Украины (НАУ) Дмитрий Кулик.

"На сегодняшний день объемы теневого рынка сжиженного газа только в Киеве в 2,5 раза превышают объемы официально реализованного. То есть, 70% проданного в столице в 2016 году автогаза были нелегальными. В целом по стране цифры меньше, но масштабы распространения теневых схем впечатляют. По нашим данным, бюджет Украины в прошлом году недополучил почти 600 млн грн", - сказал Д.Кулик.

По его словам, нелегальные игроки рынка сжиженного газа, не только отрицательно влияют на экономику страны, но и угрожают безопасности людей.

"Владельцы модулей АГЗП/АЗС утверждают, что у них есть разрешительные документы на работу. Но забывают сказать, что этот пакет документов далеко не полон. Большинство АГЗП не включены в реестр объектов повышенной опасности. Их размещают у больниц, остановок общественного транспорта, под окнами жилых домов. В случае чрезвычайной ситуации осколки от дома, где взорвался газовый баллон, могут разлететься на 500 метров.

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При этом не факт, что на нелегальных АГЗС есть инструкции о том, как действовать в такой ситуации, а сотрудники прошли специальную подготовку. На некоторых из них элементарно нет первичных средств для пожаротушения. Вот и оцените негативные последствия, как экономические, так и для безопасности людей. Плюс манипуляции с объемом продаж. Плюс повод для процветания коррупции", - отметил Д.Кулик.

Эксперт отметил, что в Украине пока отсутствует государственный орган, который бы осуществлял надзор за нелегальными заправками и газовыми модулями. Поэтому, в борьбе с ними должна быть заинтересована местная власть.

"Нефтегазовая Ассоциация полностью поддерживает инициативу КГГА по демонтажу нелегальных газозаправочных пунктов", - добавил Д.Кулик.

Напомним, как сообщал УНН, по данным КГГА, в столице без документов работают более 350 опасных газовых модулей.

Также напомним, вчера, 4 апреля, мэр Киева Виталий Кличко и руководство и члены "Нефтегазовой Ассоциации Украины" выступили с совместной инициативой и подписали меморандум о сотрудничестве в сфере устранения факторов опасности для жизни, здоровья, имущества киевлян и гостей Киева, которые создаются из-за деятельности нелегальных пунктов продажи сжиженного газа и дизельного топлива, расположенных в столице.

Как сообщал УНН, по словам генерального директора компании WOG Сергея Корецкого, борьба КГГА с "нелегалами" сжиженного газа - это действенный шаг в поддержку добросовестного бизнеса.

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