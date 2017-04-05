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Д.Кулик: 70% скрапленого газу в столиці продається нелегально

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Києві на сьогоднішній день обсяг тіньового ринку скрапленого газу в 2,5 рази перевищує обсяг офіційно реалізованого. Про це в коментарі УНН розповів президент нафтогазової асоціації України (НАУ) Дмитро Кулик.

“На сьогоднішній день обсяги тіньового ринку скрапленого газу тільки в місті Києві в 2,5 рази перевищують обсяги офіційно реалізованого. Тобто, 70% проданого у столиці в 2016 році автогазу були нелегальними. В цілому по країні цифри менші, але масштаби поширення тіньових схем вражають. За нашими даними, бюджет України в минулому році недоотримав майже 600 млн грн”, — сказав Д.Кулик.

За його словами, нелегальні гравці ринку скрапленого газу, не лише негативно впливають на економіку країни, але й загрожують безпеці людей.

“Власники модулів АГЗП/АЗС стверджують, що мають дозвільні документи на роботу. Але забувають сказати, що цей пакет документів далеко не повний. Більшість АГЗП не включені до реєстру об’єктів підвищеної небезпеки. Їх розміщують біля лікарень, зупинок громадського транспорту, під вікнами житлових будинків. У разі надзвичайної ситуації осколки від будинку, де вибухнув газовий балон, можуть розлетітися на 500 метрів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ринок скрапленого газу в Україні тінізовано на третину

При цьому не факт, що на нелегальних АГЗП існують інструкції про те, як діяти в такій ситуації, а співробітники пройшли спеціальну підготовку. На деяких з них елементарно немає первинних засобів для пожежогасіння. Ось і оцініть негативні наслідки, як економічні, так і для безпеки людей. Плюс маніпуляції з об’ємом продажів. Плюс привід для процвітання корупції”, — зазначив Д.Кулик.

Експерт наголосив, що в Україні наразі відсутній державний орган, який би здійснював нагляд за нелегальними заправками і газовими модулями. Тому, у боротьбі з ними повинна бути зацікавлена місцева влада.

“Нафтогазова Асоціація повністю підтримує ініціативу КМДА щодо демонтажу нелегальних газозаправних пунктів”, — додав Д.Кулик.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за даними КМДА, у столиці без документів працюють понад 350 небезпечних газових модулів.

Також нагадаємо, вчора, 4 квітня, мер Києва Віталій Кличко та керівництво і члени “Нафтогазової Асоціації України” виступили зі спільною ініціативою та підписали меморандум про співпрацю у сфері усунення факторів небезпеки для життя, здоров’я, майна киян і гостей Києва, які створюються через діяльність нелегальних пунктів продажу скрапленого газу і дизельного пального, що розміщені в столиці.

Як повідомляв УНН, за словами генерального директора компанії WOG Сергія Корецького, боротьба КМДА з “нелегалами” скрапленого газу — це дієвий крок на підтримку сумлінного бізнесу.

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