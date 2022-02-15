COVID-протесты: Канада применит закон о ЧС

Детали

Трюдо подчеркнул, что полномочия закона будут ограничены в соответствии с требованиями города Оттава и других мест, где протестующие возвели блокады, что нарушают работу критически важной инфраструктуры.

"Оно будет конкретным, ограниченным, ответственным и разумным", - сообщил премьер.

Закон о чрезвычайных ситуациях будет использоваться для укрепления и поддержки правоохранительных органов на всех уровнях по всей стране.

"Речь идет об обеспечении безопасности канадцев, защите рабочих мест людей и восстановлении доверия к нашим институтам", - отметил он.

Он добавил, что такие меры помогут взять ситуацию под контроль: полиции будет предоставлено больше инструментов для восстановления порядка в местах, где публичные собрания представляют собой незаконные и опасные действия, такие как блокада и оккупация. Также Эти инструменты включают усиление их способности налагать штрафы или тюремное заключение.

"Мы не можем и не позволим продолжать незаконную и опасную деятельность", - сказал Трюдо.

Он уточнил, что закон не будут использовать для вызова военных.

"Мы не используем Закон о чрезвычайных ситуациях для вызова военных. Мы не прекращаем основные права и не отменяем Хартию прав и свобод. Мы не ограничиваем свободу слова людей, свободу мирных собраний. Мы не мешаем людям осуществлять свое право на протест на законных основаниях. Мы укрепляем принципы, ценности и институты, которые обеспечивают свободу всех канадцев", - сказал Трюдо.

Напомним



Полиция задержала протестующих, которые остались у моста на границе США и Канады.