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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 65109 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 86887 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 113255 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 148528 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 197615 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194387 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 281188 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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COVID-19 в Украине и мире, протесты в Беларуси и Польше — главные события суток

COVID-19 в Украине и мире, протесты в Беларуси и Польше — главные события суток

Киев  •  УНН

 • 17241 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Украину с официальным визитом прибыл глава Европейского бюро ВОЗ. В Беларуси во время воскресных протестов снова сотни задержанных. Антиправительственные протесты прошли в Польше. Об этих и других новостях за прошедшие сутки в обзоре УНН.

СOVID-19 в Украине и мире

В Украину с официальным визитом прибыл директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге. Он встретится с представителями правительства, ООН, партнерами по развитию и представителями гуманитарных организаций. На повестке дня — реагирование на пандемию COVID-19 в Украине, вакцинация и трансформация системы здравоохранения.

Добавим, что в правительстве Украины определили суточное количество случаев COVID-19, при котором локдаун будет введен раньше, чем 8 января. Речь идет о 32-35 тысяч новых больных в сутки.

В Евросоюзе ожидают решения о допуске вакцины от коронавируса, разработанной консорциумом в составе компаний Pfizer и BioNTech, затем начнутся ее поставки и применение. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, Европейское агентство по лекарственным препаратам примет решение о допуске вакцины до 29 декабря.

Между тем в США в штате Мичиган фармацевтический завод американской компании Pfizer начал отправку первой партии вакцины от коронавируса в распределительные центры. Начало вакцинации в США запланировано на 14 декабря.

Первую партию вакцины компании Pfizer уже получила Канада. Однако в Германии возникли проблемы с подготовкой к вакцинации, а в Италии планируют выдавать вакцины от COVID-19 в павильонах-цветках.

В Беларуси очередные задержания во время протестов

В Беларуси в воскресенье состоялся “Марш народного обвинения”, во время которого силовики задержали более 300 протестующих. Почти все задержания произошли в Минске.

Между тем лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская начала рабочие визиты в Германию и Бельгию. До 16 декабря она посетит с рабочим визитом Берлин и Брюссель с целью провести с лидерами ЕС переговоры относительно политического кризиса в Беларуси. В воскресенье в Берлине прошел митинг диаспоры белорусов в поддержку протестов в стране.

Ситуация в Нагорном Карабахе

После взаимных обвинений в наступлении и провокациях в районе Нагорного Карабаха Азербайджан и Армения выступили с очередными заявлениями.

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что в связи с нарушением азербайджанской стороной перемирия в Нагорном Карабахе парламент республики должен созвать внеочередное заседание и обсудить эту ситуацию.

В Азербайджане утверждают, что после подписания совместного заявления о прекращении огня в лесах северо-западнее поселка Гадрут в Карабахе остались армянские вооруженные отряды. Они создали боевые позиции и совершили несколько диверсий, в результате которых погибли четыре и были ранены двое азербайджанских военных, а также ранен один гражданский. Поэтому Служба госбезопасности Азербайджана провела антитеррористическую операцию.

По данным Минобороны Армении, азербайджанские силы смогли войти в село Хин Тагер, а также подойти на близкое расстояние к селу Хцаберд. Из-за этого у армянской стороны шесть раненых.

Впоследствии Минобороны РФ заявило, что в Нагорном Карабахе “режим прекращения огня соблюдается”. В то же время, премьер-министр Армении Никол Пашинян доложил, что обстановка в Гадрутском районе Нагорного Карабаха, где ранее было зафиксировано нарушение режима прекращения огня, относительно спокойная.

Новости в мире

В Польше тысячи людей вышли на улицу в знак протеста против правительства страны, в частности из-за закона о запрете абортов. Поляки требовали отставки правительства, перекрывали движение транспорта и жгли файеры.

В Германии из-за распространения COVID-19 решили ввести максимально жесткий карантин. Ограничения будут действовать с 16 декабря по 10 января. На этот период будут закрыты все торговые точки, кроме некоторых магазинов, торгующих жизненно необходимыми товарами. На новогодние праздники вводится повсеместный запрет на собрания.

В Великобритании власти порекомендовали магазинам сделать запасы продуктов на случай выхода страны из Евросоюза без торговой сделки. Производители предупредили о возможной нехватке овощей в следующие три месяца. Однако Великобритания и Евросоюз договорились продолжить переговоры.

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