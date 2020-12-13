Протести у Білорусі: силовики затримали понад 300 осіб

У Мінську в неділю, 13 грудня, пройшла серія акцій протесту, що носила назву “Марш народного звинувачення”. Учасники, як і останні декілька недільних акцій, виходили на вулиці невеликими групами в різних районах Мінська, а не збиралися в одну колону, зазначає “Медіазона. Білорусь”.

За даними правозахисного центру “Вясна”, в Мінську затримано понад 180 осіб, які брали участь у протестній акції (оновлюваний список затриманих). Ще близько 30 осіб затримано за протести в інших містах Білорусі.

Серед затриманих в Мінську випусковий редактор Telegram-канал Onliner Микола Градюшко і журналіст Геннадій Веретінскій.

Пізніше, ГУВС Мінміськвиконкому оголосило, що у Мінську “через порушення законодавства про масові заходи” затримані понад 300 осіб.