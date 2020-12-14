В Італії вакцини від COVID-19 видаватимуть у павільйонах-квітках

Павільйони у формі первоцвітів були спроектовані архітектором Стефано Боері, який сказав, що його команда вибрала квітку, яка сповіщає про прихід весни. Гасло кампанії — “Італія відроджується з квіткою”.

За словами спеціального уповноваженого Риму з надзвичайних ситуацій COVID-19 Доменіко Аркурі, Італія сподівається розпочати щеплення соціально-медичного персоналу та мешканців будинків для людей похилого віку 1,8 млн доз в середині січня.

Очікується, що до цього європейські країни виберуть день для символічного спільного початку вакцинаційних кампаній у Європі.

“Можливо, ми зможемо побудувати кілька альтанок на початку кампанії, але ці структури призначені для того, коли всі італійці почнуть вакцинуватися”, — сказав Доменіко Аркурі.

Ззначимо, що за час пандемії в Італії померло понад 64 тис. людей. Уряд сподівається, що більшість італійців будуть щеплені до вересня.

Як повідомляв УНН, в США завод Pfizer у штаті Мічиган вже почав відправку першої партії вакцини від COVID-19 до розподільчих центрів. Вакцинацію серед американців планують розпочати сьогодні. ЄС прийме рішення про вакцину Pfizer проти COVID-19 до 29 грудня.