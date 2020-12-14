В Италии вакцины от COVID-19 будут выдавать в павильонах-цветах
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Италия планирует создать на своих площадях павильоны в форме первоцвета для выдачи вакцин от коронавируса во время кампании, которая стартует в следующем месяце, пишет Reuters, передает УНН.
Павильоны в форме первоцветов были спроектированы архитектором Стефано Боэри, который сказал, что его команда выбрала цветок, который извещает о приходе весны. Лозунг кампании — “Италия возрождается с цветком”.
По словам специального уполномоченного Рима по чрезвычайным ситуациям COVID-19 Доменико Аркура, Италия надеется начать прививки социально-медицинского персонала и жителей домов престарелых 1,8 млн доз в середине января.
Ожидается, что до этого европейские страны выберут день для символичного общего начала прививочной кампании в Европе.
“Возможно, мы сможем построить несколько беседок в начале кампании, но эти структуры предназначены для того, когда все итальянцы начнут вакцинироваться”, — сказал Доменико Аркур.
Отметим, что за время пандемии в Италии умерло более 64 тыс. человек. Правительство надеется, что большинство итальянцев будут привиты до сентября.
Как сообщал УНН, в США завод Pfizer в штате Мичиган уже начал отправку первой партии вакцины от COVID-19 до распределительных центров. Вакцинацию среди американцев планируют начать сегодня. ЕС примет решение о вакцине Pfizer против COVID-19 до 29 декабря.