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3 марта, 21:00 • 74959 просмотра

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В Италии вакцины от COVID-19 будут выдавать в павильонах-цветах

В Италии вакцины от COVID-19 будут выдавать в павильонах-цветах

Киев  •  УНН

 • 11106 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Италия планирует создать на своих площадях павильоны в форме первоцвета для выдачи вакцин от коронавируса во время кампании, которая стартует в следующем месяце, пишет Reuters, передает УНН.

Павильоны в форме первоцветов были спроектированы архитектором Стефано Боэри, который сказал, что его команда выбрала цветок, который извещает о приходе весны. Лозунг кампании — “Италия возрождается с цветком”.

По словам специального уполномоченного Рима по чрезвычайным ситуациям COVID-19 Доменико Аркура, Италия надеется начать прививки социально-медицинского персонала и жителей домов престарелых 1,8 млн доз в середине января.

Ожидается, что до этого европейские страны выберут день для символичного общего начала прививочной кампании в Европе.

“Возможно, мы сможем построить несколько беседок в начале кампании, но эти структуры предназначены для того, когда все итальянцы начнут вакцинироваться”, — сказал Доменико Аркур.

Отметим, что за время пандемии в Италии умерло более 64 тыс. человек. Правительство надеется, что большинство итальянцев будут привиты до сентября.

Как сообщал УНН, в США завод Pfizer в штате Мичиган уже начал отправку первой партии вакцины от COVID-19 до распределительных центров. Вакцинацию среди американцев планируют начать сегодня. ЕС примет решение о вакцине Pfizer против COVID-19 до 29 декабря.

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