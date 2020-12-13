Ситуація у Карабасі: глава Міноборони Вірменії провів переговори з Міноборони РФ щодо наступу Баку

“12 грудня ЗС Азербайджану, порушивши вимоги тристоронньої заяви від 9 листопада, зібравши додатковий особовий склад, військову техніку та важку артилерію, завдали удару по селах Хін Тагер і Хцаберд Гадрутського району Арцаху (невизнана Нагірно-Карабахська республіка). Глава Міноборони Вагаршак Арутюнян, який перебуває з робочим візитом в РФ, обговорив це питання в ході зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу”, — наголошується в повідомленні.

За даними Міноборони Вірменії, азербайджанські сили змогли увійти в село Хін Тагер, а також підійти на близьку відстань до села Хцаберд. “В результаті азербайджанської провокації у вірменської сторони шість поранених, у противника є втрати і поранені”, — зазначено в повідомленні.

“Міноборони Вірменії рішуче засуджує провокацію азербайджанської сторони”, — йдеться в заяві. У ньому підкреслюється, що ситуація, що склалася, не має нічого спільного з ключовою вимогою підписаної лідерами Вірменії, Росії та Азербайджану заяви про припинення військових дій, що “ставить під загрозу крихкий мир, досягнутий завдяки прямим зусиллям президента Росії”.

Військове відомство також повідомляє, що, “як пізно ввечері, так і зараз, в Гадрутському районі ведуться переговори між вірменськими, російськими та азербайджанськими військовими з метою врегулювання ситуації і повернення сторін на колишні позиції”.

Додамо, президент Вірменії вимагає скликати парламент, після повідомлень про наступ з боку Баку.

Президент Росії Володимир Путін, лідер Азербайджану Ільхам Алієв і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 9 листопада підписали спільну заяву про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Згідно з домовленостями, азербайджанська і вірменська сторони зупиняються на зайнятих позиціях, а в регіоні розміщуються російські миротворці. Крім того, під контроль Азербайджану повернуті Агдамський, Кельбаджарський і Лачинський райони.