Ситуация в Карабахе: глава Минобороны Армении провел переговоры с Минобороны РФ о наступлении Баку

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 70751 просмотра

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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян, который находится с рабочим визитом в РФ, в ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Шойгу обсудил факт нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе Нагорного Карабаха. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства Армении, пишет УНН.

“12 декабря ВС Азербайджана, нарушив требования трехстороннего заявления от 9 ноября, скопив дополнительный личный состав, военную технику и тяжелую артиллерию, нанесли удар по селам Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика). Находящийся с рабочим визитом в РФ глава Минобороны Вагаршак Арутюнян обсудил этот вопрос в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу”, — отмечается в сообщении.

По данным Минобороны Армении, азербайджанские силы смогли войти в село Хин Тагер, а также подойти на близкое расстояние к селу Хцаберд. “В результате азербайджанской провокации у армянской стороны шесть раненых, у противника есть потери и раненые”, — указано в сообщении.

“Минобороны Армении решительно осуждает провокацию азербайджанской стороны”, — говорится в заявлении. В нем подчеркивается, что сложившаяся ситуация, не имеющая ничего общего с ключевым требованием подписанного лидерами Армении, России и Азербайджана заявления о прекращении военных действий, “ставит под угрозу хрупкий мир, достигнутый благодаря прямым усилиям президента России”.

Военное ведомство также сообщает, что, “как поздно вечером, так и в настоящий момент, в Гадрутском районе ведутся переговоры между армянскими, российскими и азербайджанскими военными с целью урегулирования ситуации и возвращения сторон на прежние позиции”.

Добавим, президент Армении требует созвать парламент, после сообщений о наступлении со стороны Баку.

Президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы. Кроме того, под контроль Азербайджана возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.

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