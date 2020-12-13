Ситуация в Карабахе: глава Минобороны Армении провел переговоры с Минобороны РФ о наступлении Баку
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян, который находится с рабочим визитом в РФ, в ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Шойгу обсудил факт нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе Нагорного Карабаха. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства Армении, пишет УНН.
“12 декабря ВС Азербайджана, нарушив требования трехстороннего заявления от 9 ноября, скопив дополнительный личный состав, военную технику и тяжелую артиллерию, нанесли удар по селам Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика). Находящийся с рабочим визитом в РФ глава Минобороны Вагаршак Арутюнян обсудил этот вопрос в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу”, — отмечается в сообщении.
По данным Минобороны Армении, азербайджанские силы смогли войти в село Хин Тагер, а также подойти на близкое расстояние к селу Хцаберд. “В результате азербайджанской провокации у армянской стороны шесть раненых, у противника есть потери и раненые”, — указано в сообщении.
“Минобороны Армении решительно осуждает провокацию азербайджанской стороны”, — говорится в заявлении. В нем подчеркивается, что сложившаяся ситуация, не имеющая ничего общего с ключевым требованием подписанного лидерами Армении, России и Азербайджана заявления о прекращении военных действий, “ставит под угрозу хрупкий мир, достигнутый благодаря прямым усилиям президента России”.
Военное ведомство также сообщает, что, “как поздно вечером, так и в настоящий момент, в Гадрутском районе ведутся переговоры между армянскими, российскими и азербайджанскими военными с целью урегулирования ситуации и возвращения сторон на прежние позиции”.
Добавим, президент Армении требует созвать парламент, после сообщений о наступлении со стороны Баку.
Президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы. Кроме того, под контроль Азербайджана возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.