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У Берліні за участю Тіхановської пройшов мітинг діаспори білорусів

У Берліні за участю Тіхановської пройшов мітинг діаспори білорусів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. В ході свого візиту до Німеччини білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська взяла участь у мітингу діаспори білорусів в Берліні, передає УНН з посиланням Telegram-канал опозиціонерки.

“Кожен білорус, незалежно від того, чи вдома він чи за кордоном, — тепер герой. Зараз дуже важливо підтримувати один одного і спілкуватися з європейськими політиками, щоб вони допомагали білорусам”, — заявила на мітингу Тіхановська.

Відзначається, що на мітингу біля Берлінського концертного залу зібралося близько трьохсот людей з прапорами Білорусі. Після цього Тіхановська виступила в Берлінському соборі під час молитви за мир в Білорусі.

Крім того, в неділю опозиціонерка зустрілася зі Світланою Алексієвич в Берліні. Вони обговорили, як можна допомогти людям у Білорусі. Алексієвич повідомила, що збирає матеріали для майбутньої книги — історії героїв революції в Білорусі.

Сьогодні Тіхановська зустрінеться з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайером.

Як повідомляв УНН, білоруська опозіціонерка Світлана Тіхановська після Берліна з робочим візитом відвідає Брюссель.

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