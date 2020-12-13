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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 72115 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 95221 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115158 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150275 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198603 просмотра

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В Берлине с участием Тихановской прошел митинг диаспоры беларусов

В Берлине с участием Тихановской прошел митинг диаспоры беларусов

Киев  •  УНН

 • 13394 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В ходе своего визита в Германию беларусская оппозиционерка Светлана Тихановская приняла участие в митинге диаспоры беларусов в Берлине, передает УНН со ссылкой Telegram-канал оппозиционерки.

“Каждый беларус, вне зависимости от того, дома ли он или за рубежом, — теперь герой. Сейчас очень важно поддерживать друг друга и общаться с европейскими политиками, чтобы они помогали беларусам”, — заявила на митинге Тихановская.

Отмечается, что на митинге у Берлинского концертного зала собралось около трехсот человек с флагами Беларуси. После этого Тихановская выступила в Берлинском соборе во время молитвы за мир в Беларуси.

Кроме того, в воскресенье оппозиционерка встретилась со Светланой Алексиевич в Берлине. Они обсудили, как можно помочь людям в Беларуси. Алексиевич сообщила, что собирает материалы для возможной книги — истории героев революции в Беларуси.

Сегодня Тихановская встретится с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Как сообщал УНН, беларусская опозиционерка Светлана Тихановская после Берлина с рабочим визитом посетит Брюссель.

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