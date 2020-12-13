В Берлине с участием Тихановской прошел митинг диаспоры беларусов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В ходе своего визита в Германию беларусская оппозиционерка Светлана Тихановская приняла участие в митинге диаспоры беларусов в Берлине, передает УНН со ссылкой Telegram-канал оппозиционерки.
“Каждый беларус, вне зависимости от того, дома ли он или за рубежом, — теперь герой. Сейчас очень важно поддерживать друг друга и общаться с европейскими политиками, чтобы они помогали беларусам”, — заявила на митинге Тихановская.
Отмечается, что на митинге у Берлинского концертного зала собралось около трехсот человек с флагами Беларуси. После этого Тихановская выступила в Берлинском соборе во время молитвы за мир в Беларуси.
Кроме того, в воскресенье оппозиционерка встретилась со Светланой Алексиевич в Берлине. Они обсудили, как можно помочь людям в Беларуси. Алексиевич сообщила, что собирает материалы для возможной книги — истории героев революции в Беларуси.
Сегодня Тихановская встретится с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Как сообщал УНН, беларусская опозиционерка Светлана Тихановская после Берлина с рабочим визитом посетит Брюссель.