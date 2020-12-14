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COVID-19 в Україні та світі, протести в Білорусі та Польщі — головні події доби

COVID-19 в Україні та світі, протести в Білорусі та Польщі — головні події доби

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. До України з офіційним візитом прибув глава Європейського бюро ВООЗ. В Білорусі під час недільних протестів знову сотні затриманих. Антиурядові протести пройшли в Польщі. Про ці та інші новини минулої доби у огляді УНН.

СOVID-19 в Україні та світі

До України з офіційним візитом прибув директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ганс Клюге. Він зустрінеться з представниками уряду, ООН, партнерами з розвитку та представниками гуманітарних організацій. На порядку денному — реагування на пандемію COVID-19 в Україні, вакцинація та трансформація системи охорони здоров’я.

Додамо, що в уряді України визначили добову кількість випадків COVID-19, за якої в локдаун буде введено раніше, ніж 8 січня. Мова йде про 32-35 тисяч нових хворих за добу.

В Євросоюзі очікують рішення про допуск вакцини від коронавірусу, розробленої консорціумом у складі компаній Pfizer і BioNTech, потім почнуться її поставки і застосування. За словами канцлерки ФРН Ангели Меркель, Європейське агентство з лікарських препаратів прийме рішення про допуск вакцини до 29 грудня.

Тим часом в США в штаті Мічіган фармацевтичний завод американської компанії Pfizer почав відправку першої партії вакцини від коронавірусу до розподільчих центрів. Початок вакцинації в США заплановано на 14 грудня.

Першу партію вакцини компанії Pfizer вже отримала Канада. Проте у Німеччини виникли проблеми з підготовкою до вакцинації, а в Італії планують видавати вакцини від COVID-19 у павільйонах-квітках.

В Білорусі чергові затримання під час протестів

У Білорусі у неділю відбувся “Марш народного звинувачення”, під час якого силовики затримали понад 300 протестувальників. Майже всі затримання відбулися в Мінську.

Тим часом лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська розпочала робочі візити до Німеччини та Бельгії. До 16 грудня вона відвідає з робочим візитом Берлін і Брюссель з метою провести с лідерами ЕС переговори щодо політичної кризи в Білорусі. У неділю в Берліні пройшов мітинг діаспори білорусів на підтримку протестів у країні.

Ситуація в Нагірному Карабасі

Після взаємних звинувачень у наступу та провокаціях в районі Нагірного Карабаху Азербайджан та Вірменія виступили з черговими заявами.

Президент Вірменії Армен Саркісян заявив, що у зв’язку з порушенням азербайджанською стороною перемир’я в Нагірному Карабасі парламент республіки повинен скликати позачергове засідання і обговорити цю ситуацію.

В Азербайджані стверджують, що після підписання спільної заяви про припинення вогню в лісах на північний захід від селища Гадрут в Карабасі залишилися вірменські збройні загони. Вони створили бойові позиції і зробили декілька диверсій, в результаті яких загинули чотири і були поранені двоє азербайджанських військових, а також поранений один цивільний. Тому Служба держбезпеки Азербайджану провела антитерористичну операцію.

За даними Міноборони Вірменії, азербайджанські сили змогли увійти в село Хін Тагер, а також підійти на близьку відстань до села Хцаберд. Через це у вірменської сторони шість поранених.

Згодом Міноборони РФ заявило, що у Нагірному Карабасі “режим припинення вогню дотримується”. Водночас, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян доповів, що обстановка в Гадрутському районі Нагірного Карабаху, де раніше було зафіксовано порушення режиму припинення вогню, відносно спокійна.

Новини в світі

У Польщі тисячі людей вийшли на вулицю на знак протесту проти уряду країни, зокрема через закон про заборону абортів. Поляки вимагали відставки уряду, перекривали рух транспорту та палили файєри.

У Німеччині через поширення COVID-19 вирішили ввести максимально жорсткий карантин. Обмеження будуть діяти з 16 грудня до 10 січня. На цей період будуть закриті всі торгові точки, крім деяких магазинів, які торгують життєво необхідними товарами. На новорічні свята вводиться повсюдна заборона на зібрання.

У Великій Британії влада порекомендувала магазинам зробити запаси продуктів на випадок виходу країни з Євросоюзу без торгівельної угоди. Виробники попередили про можливий брак овочів в наступні три місяці. Проте Британія і Євросоюз домовилися продовжити перемовини.

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