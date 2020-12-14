До Канади прибула перша партія вакцин від COVID-19

“Перші дози вакцини від COVID-19 компанії Pfizer-BioNTech щойно прибули до Канади. Це хороша новина, але наша боротьба з COVID-19 ще не закінчена. Більше, ніж будь-коли, залишаймось пильними”, — написав Трюдо.

На цьому тижні Канада та США мають стати першими західними країнами після Великобританії, які розпочали щеплення нещодавно затвердженою вакциною від COVID-19.

Перші 30 тис. доз розподіллять по всій Канаді. Перші в черзі на вакцинацію найбільш незахищені люди, включаючи людей похилого віку у закладах тривалого догляду та медичні працівники.

Як повідомляв УНН, в США завод Pfizer у штаті Мічиган вже почав відправку першої партії вакцини від COVID-19 до розподільчих центрів. Вакцинацію серед американців планують розпочати сьогодні. ЄС прийме рішення про вакцину Pfizer проти COVID-19 до 29 грудня.

Les premières livraisons de doses du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech viennent d’arriver au Canada. pic.twitter.com/hGCAspz3Jq