В Канаду прибыла первая партия вакцин от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Канаду прибыла первая партия вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо в Twitter, передает УНН.
“Первые дозы вакцины от COVID-19 компании Pfizer-BioNTech только что прибыли в Канаду. Это хорошая новость, но наша борьба с COVID-19 еще не закончена. Более чем когда-либо останемся бдительными”, — написал Трюдо.
На этой неделе Канада и США должны стать первыми западными странами после Великобритании, которые начали прививки недавно утвержденной вакциной от COVID-19.
Первые 30 тыс. доз распределят по всей Канаде. Первые в очереди на вакцинацию наиболее незащищенные люди, включая стариков в домах престарелых и медицинских работников.
Как сообщал УНН, в США завод Pfizer в штате Мичиган уже начал отправку первой партии вакцины от COVID-19 до распределительных центров. Вакцинацию среди американцев планируют начать сегодня. ЕС примет решение о вакцине Pfizer против COVID-19 до 29 декабря.
Les premières livraisons de doses du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech viennent d’arriver au Canada. pic.twitter.com/hGCAspz3Jq— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 14, 2020