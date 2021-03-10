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COVID-19 в Украине: развернуто уже 60 тысяч коек с подведенным кислородом

COVID-19 в Украине: развернуто уже 60 тысяч коек с подведенным кислородом

Киев  •  УНН

 • 14185 просмотра

КИӤВ. 10 марта. УНН. На сегодня правительство обеспечило подведенным кислородом 60 тысяч койкомест. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата:

"Медицинская система Украины готова к третьей волне. Процесс усиления ее способности не останавливался от начала пандемии. На сегодня мы обеспечили подведенным кислородом 60 тысяч койкомест - это один из самых высоких показателей в Европе", - написал Шмыгаль.

Детали

По его словам, сейчас появился еще один механизм противодействия пандемии - вакцинация.

"Чем больше людей будут получать вакцину, тем быстрее мы сможем пройти период коронакризиса и не обременять страну усиленными карантинными ограничениями. Украина закупает исключительно безопасные вакцины, которые признали передовые страны мира. В частности, вакцина от AstraZeneca - Serum Institute, которая сейчас есть в Украине, закупается и Канадой, и Великобританией, и другими ведущими странами мира", - отметил Шмыгаль.

Также он призвал украинцев становиться в предварительную очередь вакцинации. Это можно сделать в несколько кликов с помощью приложения Дия или через контакт-центр Минздрава.

Дополнение

В Украине, со старта кампании по вакцинации против коронавируса 24 февраля, прививки от COVID-19 получили уже 23 480 человек, больше всего - в Донецкой области, меньше всего - в Сумской области. За минувшие сутки, в частности, прививали 4 362 человека.

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела из Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.

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