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COVID-19 в Україні: розгорнуто вже 60 тисяч ліжок з підведеним киснем

Київ • УНН

 • 14191 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. На сьогодні уряд забезпечив підведеним киснем 60 тисяч ліжкомісць. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Цитата:

"Медична система України готова до третьої хвилі. Процес посилення її спроможності не зупинявся від початку пандемії. На сьогодні ми забезпечили підведеним киснем 60 тисяч ліжкомісць — це один із найвищих показників у Європі", - написав Шмигаль.

Деталі

За його словами, зараз з’явився ще один механізм протидії пандемії - вакцинація.

"Чим більше людей отримуватимуть вакцину, тим швидше ми зможемо пройти період коронакризи та не обтяжувати країну посиленими карантинними обмеженням. Україна закуповує винятково безпечні вакцини, які визнали передові країни світу. Зокрема, вакцина від AstraZeneca — Serum Institute, яка зараз є в Україні, закуповується і Канадою, і Великою Британією, й іншими провідними країнами світу", - зазначив Шмигаль.

Також він закликав українців ставати у попередню чергу вакцинації. Це можна зробити у декілька кліків за допомогою застосунку Дія або через контакт-центр МОЗ.

Доповнення

В Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від COVID-19 отримали вже 23 480 людей, найбільше - на Донеччині, найменше - на Сумщині. За минулу добу, зокрема, щепили 4 362 особи.

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.

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