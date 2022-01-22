COVID-19: Ирландия отменяет большую часть ограничений
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В Ирландии отменяют большую часть ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Это коснется работы баров, ресторанов и других заведений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
С 22 января ирландские пабы, рестораны и другие объекты гостеприимства могут вернуться к нормальной работе, где у клиентов больше не будут спрашивать COVID-пропуск. Также этим заведениям можно будет продолжать работу после 20:00. Требования по социальному дистанцированию также будут сняты. Правительство снимает ограничения на количество зрителей на мероприятиях под открытым небом и в помещении.
Возврат на рабочие места начинается поэтапно с понедельника.
Отмечается, что сохранятся некоторые правила по борьбе с коронавирусом. До конца февраля в стране сохраняется масковый режим. То же касается и международных поездок - для них по-прежнему будут требоваться COVID-сертификаты.
Для людей с симптомами коронавируса самоизоляция остается в силе.