COVID-19: Ірландія скасовує більшу частину обмежень

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З 22 січня ірландські паби, ресторани та інші об'єкти гостинності можуть повернутися до нормальної роботи, де у клієнтів більше не будуть запитувати COVID-пропуск. Також цим закладам можна буде продовжувати роботу після 20:00. Вимоги щодо соціального дистанціювання також будуть зняті. Уряд знімає обмеження на кількість глядачів на заходах під відкритим небом і в приміщенні.

Повернення на робочі місця починається поетапно з понеділка.

Наголошується, що збережуться деякі правила по боротьбі з коронавірусом. До кінця лютого в країні зберігається масковий режим. Те ж стосується і міжнародних поїздок - для них, як і раніше, будуть вимагатися COVID-сертифікати.

Для людей з симптомами коронавірусу самоізоляція залишається в силі.