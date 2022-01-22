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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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COVID-19: Ірландія скасовує більшу частину обмежень

COVID-19: Ірландія скасовує більшу частину обмежень

Київ • УНН

 • 12081 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. В Ірландії скасовують більшу частину обмежень, пов'язаних з пандемією коронавірусу. Це торкнеться роботи барів, ресторанів та інших закладів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.

Деталі 

З 22 січня ірландські паби, ресторани та інші об'єкти гостинності можуть повернутися до нормальної роботи, де у клієнтів більше не будуть запитувати COVID-пропуск. Також цим закладам можна буде продовжувати роботу після 20:00. Вимоги щодо соціального дистанціювання також будуть зняті. Уряд знімає обмеження на кількість глядачів на заходах під відкритим небом і в приміщенні.

Повернення на робочі місця починається поетапно з понеділка.

Наголошується, що збережуться деякі правила по боротьбі з коронавірусом. До кінця лютого в країні зберігається масковий режим. Те ж стосується і міжнародних поїздок - для них, як і раніше, будуть вимагатися COVID-сертифікати.

Для людей з симптомами коронавірусу самоізоляція залишається в силі.

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