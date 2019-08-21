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CNN: в США заявили, что Макрон поддерживает Трампа в его решении вернуть РФ в G8

Киев  •  УНН

 • 10551 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Французский президент Эммануэль Макрон предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу пригласить РФ на саммит G7 в 2020 году, а Трамп эту идею поддержал. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на слова высокопоставленного представителя администрации президента США, передает УНН.

Так, по сообщению издания, во вторник вечером Трамп и Макрон провели телефонную беседу на которой решили, что они хотят пригласить Российскую Федерацию на саммит G7 в 2020 году. По данным издания ожидается, что Трамп планирует обсудить это с другими мировыми лидерами в течение этих выходных, на которых состоится G7 в Биаррице.

По словам источника, именно Макрона предложил пригласить РФ в следующем году, а уже потом Трамп согласился.

В свою очередь, источник CNN сообщил, что Франция хочет нормализовать отношения с Россией.

В издании добавляется, что в ходе встречи Путина и Макрона, которая состоялась в понедельник, Макрон заявил, что резолюция о присоединении Крыма к России станет “палочкой”, чтобы вернуть Россию в “семерку”.

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“По словам источника, некоторые чиновники Белого дома считают, что это определенный трюк Макрона, чтобы заставить Трампа публично поставить себя на кон и предложить России вернуться, хотя в прошлом лидеры Франции и США уже обсуждали эту тему”, — говорится в издании, и ссылаясь на источник добавляет, что “Франция хочет нормализовать отношения с Россией”.

Как сообщили другие СМИ, Макрона хотел оказать давление на Путина, чтобы тот согласился с предложениями Украины о диалоге во время встречи во Франции в понедельник.

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Отмечается, что CNN связалась с Белым домом и посольством Франции, чтобы прокомментировать этот звонок.

Выступая во вторник перед журналистами, Трамп заявил, что его предшественник, президент Барак Обама, хотел, чтобы Россия вышла из группы, потому что Путин “его перехитрил”.

“Я думаю, президент Обама — потому что Путин перехитрил его, президент Обама решил, что это нехорошо, что Россия в деле, поэтому он хотел, чтобы Россия пошла”, — сказал он.

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Однако решение 2014 года было принято большинством стран-членов.

Россия была отстранена от участия в этой группе, тогда известной как “Группа восьми”, после того, как большинство стран-членов объединились против аннексии Крыма Россией, которую Россия продолжает удерживать.

“Это также еще один пример неспособности Трампа осудить Россию за агрессивное поведение и его постоянное стремление к восстановлению нормальных отношений”, — отмечают в издании.

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Ранее, в июне 2018 года, Трамп уже говорил, что Россию следует восстановить в группе, когда он ехал на прошлогодний саммит.

“Россия должна быть на этой встрече”, — сказал Трамп журналистам, покидая Белый дом для саммита, который проходил в канадском городе Чарльвуа. “Они должны позволить России вернуться, потому что она должна сидеть за столом переговоров.”

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