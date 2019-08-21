CNN: в США заявили, що Макрон підтримує Трампа в його рішенні повернути РФ до G8

ukru
04:30 • 23501 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 107266 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 147594 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 137012 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 203960 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 154532 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 182070 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 170043 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130586 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173526 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
0.9 м/с
61 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві уламки дрона впали на дах будинку, спалахнула пожежа

У Києві уламки дрона впали на дах будинку, спалахнула пожежа

21 березня, 20:34 • 24595 перегляди
Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

22 березня, 00:15 • 54039 перегляди
Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

01:42 • 35668 перегляди
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

02:48 • 46293 перегляди
100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

03:14 • 26141 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 135311 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 203952 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 182063 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 170038 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 138558 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 107253 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 101437 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 71147 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 125059 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 115786 перегляди
Актуальне
CNN: в США заявили, що Макрон підтримує Трампа в його рішенні повернути РФ до G8

CNN: в США заявили, що Макрон підтримує Трампа в його рішенні повернути РФ до G8

Київ • УНН

 • 10553 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Французський президент Еммануель Макрон запропонував своєму американському колезі Дональду Трампу запросити РФ на саміт G7 в 2020 році, а Трамп цю ідею підтримав. Про це повідомляє CNN, посилаючись на слова високопоставленого представника адміністрації президента США, передає УНН.

Так, за повідомленням видання, у вівторок увечері Трамп та Макрон провели телефонну бесіду на якій вирішили, що вони хочуть запросити Російську Федерацію на саміт G7 в 2020 році. За даними видання очікується, що Трамп планує обговорити це з іншими світовими лідерами протягом цих вихідних, на яких відбудеться G7 в Біарріці.

За словами джерела, саме Макрон запропонував запросити РФ в наступному році, а вже потім Трамп погодився.

У свою чергу, джерело CNN повідомило, що Франція хоче нормалізувати відносини з Росією.

У виданні додається, що протягом зустрічі Путіна та Макрона, яка відбулась в понеділок, Макрон заявив, що резолюція про приєднання Криму до Росії стане “чарівною паличкою”, щоб повернути Росію в “сімку”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Макрон сподівається на зустріч у нормандському форматі через кілька тижнів

“За словами джерела, деякі чиновники Білого дому вважають, що це певний трюк Макрона, щоб змусити Трампа публічно поставити себе на кін та запропонувати Росії повернутися, хоча в минулому лідери Франції і США вже обговорювали цю тему”, — йдеться у виданні, та посилаючись на джерело додає, що “Франція хоче нормалізувати відносини з Росією”.

Як повідомили інші ЗМІ, Макрон хотів чинити тиск на Путіна, щоб той погодився з пропозиціями України про діалог під час зустрічі у Франції в понеділок.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Меркель: повернення РФ в G7 можливо, але потрібен прогрес в реалізації “Мінська”

CNN зв’язалася з Білим домом і посольством Франції, щоб прокоментувати цей дзвінок.

Виступаючи у вівторок перед журналістами, Трамп заявив, що його попередник, президент Барак Обама, хотів, щоб Росія вийшла з групи, тому що Путін “його перехитрив”.

“Я думаю, президент Обама — тому що Путін перехитрив його, президент Обама вирішив, що це недобре, що Росія в справі, тому він хотів, щоб Росія пішла”, — сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Доки питання Криму не буде вирішено, Росія не приєднається до G7 — посол Канади

Однак рішення 2014 року було прийнято більшістю країн-членів.

Росія була усунена від участі в цій групі, тоді відомої як “Група восьми”, після того, як більшість країн-членів об’єдналися проти анексії Криму Росією, яку Росія продовжує утримувати.

“Це також ще один приклад нездатності Трампа засудити Росію за агресивну поведінку і його постійне прагнення до відновлення нормальних відносин”, — зазначають у виданні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп на саміті G7 заявив, що Крим російський — ЗМІ

Раніше, у червні 2018 року, Трамп вже говорив, що Росію слід відновити в групі, коли він їхав на торішній саміт.

“Росія повинна бути на цій зустрічі”, — сказав Трамп журналістам, залишаючи Білий дім для саміту, який проходив в канадському місті Чарльвуа. “Вони повинні дозволити Росії повернутися, тому що вона повинна сидіти за столом переговорів.”

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп хотів би бачити Росію на саміті G7 — Reuters

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,316.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,987.56