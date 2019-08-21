CNN: в США заявили, що Макрон підтримує Трампа в його рішенні повернути РФ до G8

Так, за повідомленням видання, у вівторок увечері Трамп та Макрон провели телефонну бесіду на якій вирішили, що вони хочуть запросити Російську Федерацію на саміт G7 в 2020 році. За даними видання очікується, що Трамп планує обговорити це з іншими світовими лідерами протягом цих вихідних, на яких відбудеться G7 в Біарріці.

За словами джерела, саме Макрон запропонував запросити РФ в наступному році, а вже потім Трамп погодився.

У свою чергу, джерело CNN повідомило, що Франція хоче нормалізувати відносини з Росією.

У виданні додається, що протягом зустрічі Путіна та Макрона, яка відбулась в понеділок, Макрон заявив, що резолюція про приєднання Криму до Росії стане “чарівною паличкою”, щоб повернути Росію в “сімку”.

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“За словами джерела, деякі чиновники Білого дому вважають, що це певний трюк Макрона, щоб змусити Трампа публічно поставити себе на кін та запропонувати Росії повернутися, хоча в минулому лідери Франції і США вже обговорювали цю тему”, — йдеться у виданні, та посилаючись на джерело додає, що “Франція хоче нормалізувати відносини з Росією”.

Як повідомили інші ЗМІ, Макрон хотів чинити тиск на Путіна, щоб той погодився з пропозиціями України про діалог під час зустрічі у Франції в понеділок.

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CNN зв’язалася з Білим домом і посольством Франції, щоб прокоментувати цей дзвінок.

Виступаючи у вівторок перед журналістами, Трамп заявив, що його попередник, президент Барак Обама, хотів, щоб Росія вийшла з групи, тому що Путін “його перехитрив”.

“Я думаю, президент Обама — тому що Путін перехитрив його, президент Обама вирішив, що це недобре, що Росія в справі, тому він хотів, щоб Росія пішла”, — сказав він.

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Однак рішення 2014 року було прийнято більшістю країн-членів.

Росія була усунена від участі в цій групі, тоді відомої як “Група восьми”, після того, як більшість країн-членів об’єдналися проти анексії Криму Росією, яку Росія продовжує утримувати.

“Це також ще один приклад нездатності Трампа засудити Росію за агресивну поведінку і його постійне прагнення до відновлення нормальних відносин”, — зазначають у виданні.

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Раніше, у червні 2018 року, Трамп вже говорив, що Росію слід відновити в групі, коли він їхав на торішній саміт.

“Росія повинна бути на цій зустрічі”, — сказав Трамп журналістам, залишаючи Білий дім для саміту, який проходив в канадському місті Чарльвуа. “Вони повинні дозволити Росії повернутися, тому що вона повинна сидіти за столом переговорів.”

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