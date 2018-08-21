CNN: Трамп был потрясен, узнав о масштабе взаимодействия своего юрисконсульта с Мюллером
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп был совершенно ошеломлен, узнав о том, что один из его юрисконсультов Дональд Макган провел в общей сложности примерно 30 часов переговоров с подчиненными спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует сговор с властями РФ. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на два источника, информирует УНН.
Как они отметили, глава государства даже не мог себе представить того, каких масштабов было такое взаимодействие между Белым домом и спецпрокурором. Отмечается, что данное обстоятельство может усугубить и без того напряженные отношения президента с Макганом. Обеспокоенность Трампа, как утверждают источники, вызвал тот факт, что он не в курсе того, какие именно данные он раскрыл следствию. Макган, как указывает CNN, не докладывал другим юрисконсультам о содержании бесед по их завершении.
Как сообщал УНН, бывшая помощница Трампа заявила, что разговаривала со спецпрокурором Мюллером.