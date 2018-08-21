CNN: Трамп був приголомшений, дізнавшись про масштаб взаємодії свого юрисконсульта з Мюллером
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп був абсолютно приголомшений, дізнавшись про те, що один з його юрисконсультів Дональд Макган провів в цілому приблизно 30 годин переговорів з підлеглими спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує змову з владою РФ. Про це повідомила телекомпанія CNN з посиланням на два джерела, інформує УНН.
Як вони відзначили, глава держави навіть не міг собі уявити того, яких масштабів була така взаємодія між Білим домом і спецпрокурори. Відзначається, що дана обставина може погіршити і без того напружені відносини президента з Макганом. Стурбованість Трампа, як стверджують джерела, викликав той факт, що він не в курсі того, які саме дані він розкрив слідству. Макган, як вказує CNN, не доповідав іншим юрисконсультам про зміст розмов по їх завершенні.
Як повідомляв УНН, колишня помічниця Трампа заявила, що розмовляла зі спецпрокурором Мюллером.