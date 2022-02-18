CNN: понтонный мост через Припять в Беларуси исчез
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Понтонный мост через реку Припять, который был замечен в Беларуси в 6 км от украинской границы, исчез. Об этом сообщает CNN со ссылкой на спутниковые снимки и источники в американской разведке, пишет УНН.
Цитата
“В связи с новыми спутниковыми снимками и источниками, знакомыми с этим вопросом, понтонный мост, построенный через главную реку в Беларуси менее чем за четыре мили от границы с Украиной, был демонтирован”, - пишет ведомство.
Детали
Источники телеканала в разведывательных и военных органах США сообщили, что следили за сооружением и деконструкцией этого моста из-за угрозы вторжения России с территории Беларуси.
По информации журналистов, по состоянию на ночь 17 февраля понтонного моста через Припять уже не было.
“Остается непонятным, почему его построили и демонтировали. Возможно, мост использовали как часть того, что, по утверждению России, является просто учениями в Беларуси”, - отметило ведомство.
Добавим
Как сообщал УНН, на территории Чернобыльской зоны отчуждения в районе заброшенного села Вепри в Республике Беларусь был возведен мост через реку Припять. Первая активность со скоплением техники там началась 10 февраля 2022 года.
15 февраля Министерство обороны России сообщило о завершении учений и отводе своих войск от украинских границ.
16 февраля в Минобороны РФ заявили, что подразделения Южного военного округа покинули оккупированный Крым, где проводили тактические учения, и возвращаются к местам постоянной дислокации.
Как стало известно уже 17 февраля, часть военных сил находится в 50 км от украинской границы.