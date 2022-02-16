The Insider: российские военные навели мост через Припять на границе с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. На территории Чернобыльской зоны отчуждения в районе заброшенного села Вепры в Республике Беларусь наведен мост через реку Припять. Первая активность со скоплением техники здесь началась 10 февраля 2022 года, сообщает со ссылкой на спутниковые данные The Insider, пишет УНН.
Детали
Так, сообщается что ранее в этой зоне не происходило ничего. От Припяти до Киева — около 150 км дороги.
Работы военных в этой зоне подтвердило и Министерство обороны Беларуси — по официальной версии здесь проходили совместные в Россией учения “Союзная решимость-2022”, отмечает The Insider.
“На участке местности „Речица“ мотострелковые подразделения Вооруженных Сил России отражают удары средств воздушного нападения условного противника, отрабатывают вопросы сохранения живучести, вывода и занятия оборонительных рубежей, переправы водной преграды (р. Припять)”, — сообщили в белорусском Минобороны 11 февраля.
Отмечается, что мост значительно сокращает расстояние от белорусского города Ямполь до границы с Украиной, так как военным не надо делать крюк — мост соединяет дорожную сеть напрямую, сокращая путь с 167 км до 96 км. Ранее в районе Ямполи были замечены 5 танковая и 37 мотострелковая бригады из Бурятии, к 15 февраля большая часть опустела.
Как пояснили The Insider аналитики Conflict Intelligence Team (CIT), мост может использоваться для переброски военных на территорию Украины через зону ЧАЭС.
“Мы согласны, что активность в этом районе связана с наведением моста, который заметен на спутниковых снимках Planet. Скорее всего, для этого использовался один из понтонных парков, переброшенных из Восточного военного округа и замеченных на юге Гомельской области. С одной стороны, наведение этого моста отвечает легенде учений, опубликованной Минобороны Беларуси, где упоминается переправа через Припять. С другой, он может использоваться для создания еще одного вектора наступления в Киевской области — через зону отчуждения ЧАЭС”, — сообщили эксперты.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские военные 15 февраля начнут возвращаться в гарнизоны после учений. Речь шла о подразделениях Южного и Западного военных округов, которые покинут белорусский полигон Обуз-Лесневский. При этом в заявлении ничего не говорилось о войсках, находящихся в настоящее время в Курской, Белгородской и Брянской областях.
После заявления Конашенкова телеканал Минобороны РФ “Звезда” опубликовал ролик, в котором БМП-3 136-й мотострелковой бригады грузят на железнодорожную платформу. При этом в ролике узнается локация — съемка осуществлялась предположительно на ж/д вокзале в Бахчисарае (Крым).
По данным аналитиков CIT, никаких изменений “на земле” после заявления Конашенкова пока не заметно. “Те оставшиеся колонны, которые были в пути, как двигались в сторону границы (а не от неё), так и двигаются, сообщили в CIT. — Более того, поступают новые сообщения об отправлении новых подразделений к границе, что мы дополнительно подтверждаем видеозаписями с поездами и данными из базы РЖД”.
Что было ранее
15 февраля Министерство обороны России сообщило о завершении учений и отводе своих войск от украинских границ.
16 февраля в Минобороны РФ сообщили, что подразделения Южного военного округа оставили оккупированный Крым, где проводили тактические учения, и возвращаются в места постоянной дислокации.
Ранее сегодня Генсек НАТО заявил, что в Альянсе не видят российской деэскалации возле украинких границ на фоне сообщений РФ об отводе воинских частей в места постоянной дислокации.