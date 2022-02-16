The Insider: российские военные навели мост через Припять на границе с Украиной

Детали

Так, сообщается что ранее в этой зоне не происходило ничего. От Припяти до Киева — около 150 км дороги.

Работы военных в этой зоне подтвердило и Министерство обороны Беларуси — по официальной версии здесь проходили совместные в Россией учения “Союзная решимость-2022”, отмечает The Insider.

“На участке местности „Речица“ мотострелковые подразделения Вооруженных Сил России отражают удары средств воздушного нападения условного противника, отрабатывают вопросы сохранения живучести, вывода и занятия оборонительных рубежей, переправы водной преграды (р. Припять)”, — сообщили в белорусском Минобороны 11 февраля.

Отмечается, что мост значительно сокращает расстояние от белорусского города Ямполь до границы с Украиной, так как военным не надо делать крюк — мост соединяет дорожную сеть напрямую, сокращая путь с 167 км до 96 км. Ранее в районе Ямполи были замечены 5 танковая и 37 мотострелковая бригады из Бурятии, к 15 февраля большая часть опустела.

Как пояснили The Insider аналитики Conflict Intelligence Team (CIT), мост может использоваться для переброски военных на территорию Украины через зону ЧАЭС.

“Мы согласны, что активность в этом районе связана с наведением моста, который заметен на спутниковых снимках Planet. Скорее всего, для этого использовался один из понтонных парков, переброшенных из Восточного военного округа и замеченных на юге Гомельской области. С одной стороны, наведение этого моста отвечает легенде учений, опубликованной Минобороны Беларуси, где упоминается переправа через Припять. С другой, он может использоваться для создания еще одного вектора наступления в Киевской области — через зону отчуждения ЧАЭС”, — сообщили эксперты.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские военные 15 февраля начнут возвращаться в гарнизоны после учений. Речь шла о подразделениях Южного и Западного военных округов, которые покинут белорусский полигон Обуз-Лесневский. При этом в заявлении ничего не говорилось о войсках, находящихся в настоящее время в Курской, Белгородской и Брянской областях.

После заявления Конашенкова телеканал Минобороны РФ “Звезда” опубликовал ролик, в котором БМП-3 136-й мотострелковой бригады грузят на железнодорожную платформу. При этом в ролике узнается локация — съемка осуществлялась предположительно на ж/д вокзале в Бахчисарае (Крым).

По данным аналитиков CIT, никаких изменений “на земле” после заявления Конашенкова пока не заметно. “Те оставшиеся колонны, которые были в пути, как двигались в сторону границы (а не от неё), так и двигаются, сообщили в CIT. — Более того, поступают новые сообщения об отправлении новых подразделений к границе, что мы дополнительно подтверждаем видеозаписями с поездами и данными из базы РЖД”.

Что было ранее

15 февраля Министерство обороны России сообщило о завершении учений и отводе своих войск от украинских границ.

16 февраля в Минобороны РФ сообщили, что подразделения Южного военного округа оставили оккупированный Крым, где проводили тактические учения, и возвращаются в места постоянной дислокации.

Ранее сегодня Генсек НАТО заявил, что в Альянсе не видят российской деэскалации возле украинких границ на фоне сообщений РФ об отводе воинских частей в места постоянной дислокации.