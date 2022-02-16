The Insider: російські військові навели міст через Прип'ять на кордоні з Україною

Деталі

Так, повідомляється що раніше в цій зоні не відбувалося нічого. Від Прип'яті до Києва - близько 150 км дороги.

Роботи військових у цій зоні підтвердило і Міністерство оборони Білорусі — за офіційною версією тут проходили спільні в Росією навчання "Союзна рішучість-2022", зазначає The Insider.

"На ділянці місцевості „Річиця" мотострілкові підрозділи Збройних Сил Росії відбивають удари засобів повітряного нападу умовного противника, відпрацьовують питання збереження живучості, виведення і заняття оборонних рубежів, переправи водної перешкоди (р.Прип'ять)", — повідомили в білоруському Міноборони 11 лютого.

Відзначається, що міст значно скорочує відстань від білоруського міста Ямпіль до кордону з Україною, так як військовим не треба робити гак — міст з'єднує дорожню мережу безпосередньо, скорочуючи шлях з 167 км до 96 км. Раніше в районі Ямполя були помічені 5 танкова і 37 мотострілецька бригади з Бурятії, до 15 лютого більша частина спорожніла.

Як пояснили The Insider аналітики Conflict Intelligence Team (CIT), міст може використовуватися для перекидання військових на територію України через зону ЧАЕС.

"Ми згодні, що активність в цьому районі пов'язана з наведенням моста, який помітний на супутникових знімках Planet. Швидше за все, для цього використовувався один з понтонних парків, перекинутих зі Східного військового округу і помічених на півдні Гомельської області. З одного боку, наведення цього моста відповідає легенді навчань, опублікованій Міноборони Білорусі, де згадується переправа через Прип'ять. З іншого, він може використовуватися для створення ще одного вектора наступу в Київській області — через зону відчуження ЧАЕС", — повідомили експерти.

Раніше офіційний представник Міноборони Росії Ігор Конашенков заявив, що російські військові 15 лютого почнуть повертатися в гарнізони після навчань. Йшлося про підрозділи Південного і Західного військових округів, які покинуть Білоруський полігон Обуз-Лесневський. При цьому в заяві нічого не говорилося про війська, що знаходяться в даний час в Курській, Бєлгородській і Брянській областях.

Після заяви Конашенкова телеканал Міноборони РФ "Звезда" опублікував ролик, в якому БМП-3 136-ї мотострілецької бригади вантажать на залізничну платформу. При цьому в ролику впізнається локація-зйомка здійснювалася імовірно на залізничному вокзалі в Бахчисараї (Крим).

За даними аналітиків CIT, ніяких змін "на землі" після заяви Конашенкова поки не помітно. "Ті колони, що залишилися, які були в дорозі, як рухалися в бік кордону (а не від нього), так і рухаються, повідомили в CIT. - Більше того, надходять нові повідомлення про відправлення нових підрозділів до кордону, що ми додатково підтверджуємо відеозаписами з поїздами і даними з бази РЖД".

Що було раніше

15 лютого Міністерство оборони Росії повідомило про завершення навчань і відведення своїх військ від українських кордонів.

16 лютого в Міноборони РФ повідомили, що підрозділи Південного військового округу залишили окупований Крим, де проводили тактичні навчання, і повертаються в місця постійної дислокації.

Раніше сьогодні Генсек НАТО заявив, що в Альянсі не бачать російської деескалації біля українських кордонів на тлі повідомлень РФ про відведення військових частин в місця постійної дислокації.