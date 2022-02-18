CNN: понтонний міст через Прип'ять у Білорусі зник
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Понтонний міст через річку Прип'ять, який було помічено у Білорусі за 6 км від українського кордону, зник. Про це повідомляє CNN із посиланням на супутникові знімки та джерела в американській розвідці, пише УНН.
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“Згідно з новими супутниковими знімками та джерелами, знайомими з цим питанням, понтонний міст, побудований через головну річку в Білорусі менше ніж за чотири милі від кордону з Україною, було демонтовано”, - пише відомство.
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Джерела телеканалу у розвідувальних та військових органах США повідомили, що стежили за спорудженням та деконструкцією цього мосту через загрозу вторгнення Росії з території Білорусі.
За інформацією журналістів, станом на ніч 17 лютого понтонного мосту через Прип'ять уже не було.
“Залишається незрозумілим, чому його побудували та демонтували. Можливо, міст використовували як частину того, що, за твердженням Росії, є просто навчаннями в Білорусі”, - зазначило відомство.
Додамо
Як повідомляв УНН, на території Чорнобильської зони відчуження в районі занедбаного села Вепри в Республіці Білорусь було зведено міст через річку Прип'ять. Перша активність зі скупченням техніки там розпочалася 10 лютого 2022 року.
15 лютого Міністерство оборони Росії повідомило про завершення навчань та відведення своїх військ від українських кордонів.
16 лютого в Міноборони РФ заявили, що підрозділи Південного військового округу покинули окупований Крим, де проводили тактичні навчання, та повертаються до місць постійної дислокації.
Як стало відомо вже 17 лютого, частина військових сил перебуває за 50 км від українського кордону.