CNN: девяти членам кабинета США выразили претензии за нарушение служебной этики
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Девяти министрам и чиновникам высокого ранга федерального правительства США в прошлом месяце высказали претензии за нарушение служебной этики, в том числе за перерасход средств на поездки и меблировку кабинетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телекомпанию CNN.
Согласно данным телекомпании, конфиденциальные встречи с чиновниками были проведены по настоянию руководителя аппарата сотрудников Белого дома Джона Келли. В том числе замечания были высказаны в адрес министров внутренних дел Райана Зинка, жилищного строительства и городского развития Бенджамина Карсона, по делам ветеранов Дэвида Шалкина и главы Агентства по охране окружающей среды Скотта Прюитта.
Министру внутренних дел в строгой форме напомнили о необходимости укладываться в отведенные на служебные перелеты ассигнования, перерасход которых стало достоянием СМИ и не было упомянуто в регулярных отчетах его ведомства. Карсону вспомнили недавнюю историю о 31 тыс. Долларов США, потраченных только на столовые приборы и мебель для одного из банкетов с его участием. Похожие претензии высказаны и остальным членам федерального правительства. Так, министра по делам ветеранов уличили в нецелевом расходовании денег во время турне по Европе в июле 2017 года и некорректном поступке — бесплатном получении билетов на Уимблдонский теннисный турнир.
По данным CNN, специально для провинившихся подготовлена памятка, призванная “создавать культуру подчинения” нормам этики. Первый пункт документа напоминает о том, что репутация должностного лица зависит прежде всего от него самого. Другое правило указывает на нецелесообразность сомнительных поступков, даже если они не нарушают конкретных законов.
Напомним, адвокаты главы Белого дома хотят ограничить во времени расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о возможных связей президентской кампании Трампа с россиянами в обмен на его общения со следствием.