CNN: дев'яти членам кабінету США висловили претензії за порушення службової етики

За даними телекомпанії, конфіденційні зустрічі з чиновниками були проведені за наполяганням керівника апарату співробітників Білого дому Джона Келлі. У тому числі зауваження були висловлені на адресу міністрів внутрішніх справ Райана Зінке, житлового будівництва і міського розвитку Бенджаміна Карсона, у справах ветеранів Девіда Шалкіна і глави Агентства з охорони навколишнього середовища Скотта Прюітт.

Міністру внутрішніх справ у суворій формі нагадали про необхідність укладатися у відведені на службові перельоти асигнування, перевитрата яких стало надбанням ЗМІ і не було згадане в регулярних звітах його відомства. Карсону пригадали недавню історію про 31 тис. доларів США, витрачених тільки на столові прибори та меблі для одного з банкетів за його участю. Схожі претензії висловлені і іншим членам федерального уряду. Так, міністра у справах ветеранів викрили у нецільовому витрачанні грошей під час турне по Європі в липні 2017 року і некоректному вчинкові — безкоштовному отриманні квитків на Вімблдонський тенісний турнір.

За даними CNN, спеціально для тих, що провинилися підготовлена ​​пам’ятка, покликана “створювати культуру підпорядкування” нормам етики. Перший пункт документа нагадує про те, що репутація посадової особи залежить насамперед від нього самого. Інше правило вказує на недоцільність сумнівних вчинків, навіть якщо вони не порушують конкретних законів.

Нагадаємо, адвокати голови Білого дому хочуть обмежити у часі розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо можливих зв'язків президентської кампанії Трампа з росіянами в обмін на його спілкування зі слідством.