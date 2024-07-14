Человек, который стрелял в Дональда Трампа, находился на крыше здания, за пределами места проведения митинга, пишет CNN со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Несколько собеседников телеканала назвали его "снайпером".

Окружной прокурор округа Батлер сообщил, что стрелок находился в здании, и что для стрельбы с такого расстояния ему понадобилась бы винтовка, поскольку расстояние до трибуны составляло сотни метров.

Трамп получил ранение в ухо во время стрельбы на встрече с избирателями