CNN: британская разведка передала США данные о контактах команды Д.Трамп с Россией

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 42911 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102999 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157959 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117115 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116942 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112816 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104473 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107127 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103615 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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CNN: британская разведка передала США данные о контактах команды Д.Трамп с Россией

CNN: британская разведка передала США данные о контактах команды Д.Трамп с Россией

Киев  •  УНН

 • 9445 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Разведывательные сообщества Великобритании и Европы передали американским коллегам данные о контактах команды Дональда Трампа с российскими чиновниками, перехваченные "случайно", передает УНН со ссылкой на CNN.

Об этом CNN сообщает со ссылкой на источники в конгрессе США и в разведке Великобритании и Европы.

Разведка перехватила контакты в ходе рутинной слежки за официальными лицами из России и другими русскими, известными западными разведслужбам. При этом они не проверяли специально их коммуникацию с представителями команды Д.Трамп, подчеркивает телеканал, а поймали его "случайно".

По данным источников, эти контакты продолжались в течение нескольких месяцев. Европейская разведка передала информацию американским коллегам в рамках работы разведывательного альянса англоязычных стран "Пять глаз".

Источник в сенате США сообщил, что эти данные будут изучены. Вероятно, отмечает CNN, они будут учтены в расследовании о "российское вмешательство" в выборы президента США.

Как сообщал УНН, часть фактов из доклада о компромат российской разведки на президента США Дональда Трампа были подтверждены американской разведкой.

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