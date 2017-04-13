CNN: британская разведка передала США данные о контактах команды Д.Трамп с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Разведывательные сообщества Великобритании и Европы передали американским коллегам данные о контактах команды Дональда Трампа с российскими чиновниками, перехваченные "случайно", передает УНН со ссылкой на CNN.
Об этом CNN сообщает со ссылкой на источники в конгрессе США и в разведке Великобритании и Европы.
Разведка перехватила контакты в ходе рутинной слежки за официальными лицами из России и другими русскими, известными западными разведслужбам. При этом они не проверяли специально их коммуникацию с представителями команды Д.Трамп, подчеркивает телеканал, а поймали его "случайно".
По данным источников, эти контакты продолжались в течение нескольких месяцев. Европейская разведка передала информацию американским коллегам в рамках работы разведывательного альянса англоязычных стран "Пять глаз".
Источник в сенате США сообщил, что эти данные будут изучены. Вероятно, отмечает CNN, они будут учтены в расследовании о "российское вмешательство" в выборы президента США.
Как сообщал УНН, часть фактов из доклада о компромат российской разведки на президента США Дональда Трампа были подтверждены американской разведкой.