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CNN: британська розвідка передала США дані про контакти команди Д.Трампа з Росією

CNN: британська розвідка передала США дані про контакти команди Д.Трампа з Росією

Київ • УНН

 • 9448 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Розвідувальні спільноти Великобританії і Європи передали американським колегам дані про контакти команди Дональда Трампа з російськими чиновниками, перехоплені “випадково”, передає УНН з посиланням на CNN.

Про це CNN повідомляє з посиланням на джерела в конгресі США і в розвідці Британії та Європи.

Розвідка перехопила контакти в ході рутинної стеження за офіційними особами з Росії та іншими росіянами, відомими західними розвідслужбам. При цьому вони не перевіряли навмисне їх комунікацію з представниками команди Д.Трампа, підкреслює телеканал, а спіймали її “випадково”.

За даними джерел, ці контакти тривали протягом декількох місяців. Європейська розвідка передала інформацію американським колегам в рамках роботи розвідувального альянсу англомовних країн “П’ять очей”.

Джерело в сенаті США повідомив, що ці дані будуть вивчені. Ймовірно, зазначає CNN, вони будуть враховані в розслідуванні про “російське втручання” у вибори президента США.

Як повідомляв УНН, частина фактів із доповіді про компромат російської розвідки на президента США Дональда Трампа були підтверджені американською розвідкою.

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