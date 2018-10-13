CNBC сообщил о трудностях в разработке Россией гиперзвукового оружия

По информации телеканала, в Москве считают доступно сейчас углеволокно недостаточно надежным.

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"Корпус гиперзвукового аппарата не выдерживает нагрева при повторном входе в атмосферу, из-за чего внутренние системы перестают функционировать. В связи с этим русским нужен лучший материал, в ближайшее время у них будут испытания, и они не уверены, что используемый сейчас материал обеспечивает достаточную теплозащиту“,— рассказал собеседник CNBC.

При этом источник отметил, что разработка “Авангарда” является приоритетной для России, и может быть завершена в запланированные сроки — к 2020 году. Собеседник телеканала уточнил, что в Москве рассчитывают на то, что новые компоненты из углеволокна будут произведены в течение 12 месяцев.

Как ранее информировал УНН, 1 марта во время послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин представил ракетный комплекс стратегического назначения с гиперзвуковым крылатым блоком “Авангард”, и сообщил о создании гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса “Кинжал”. В середине марта российские военные успешно запустили последнюю ракету с перехватчика МиГ-31, который планируется также модернизировать под новое оружие. В июле 2018 агентство ТАСС сообщило о работе над интеграцией системы “Кинжал” с бомбардировщиком Ту-22М. Вероятно один Ту-22М будет способен нести 3 ракеты системы “Кинжал” (подобно крылатых ракет Х-22), а боевой радиус возрастет с 2000 до 3000 км. По габаритам и внешнему виду ракета комплекса “Кинжал” подобная баллистических ракет ОТРК “Искандер”.