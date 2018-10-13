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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 52000 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 114675 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 122685 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 162091 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150756 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139507 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129906 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 176935 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118242 просмотра

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CNBC сообщил о трудностях в разработке Россией гиперзвукового оружия

CNBC сообщил о трудностях в разработке Россией гиперзвукового оружия

Киев  •  УНН

 • 9504 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Россия столкнулась со сложностями при разработке гиперзвуковой ракеты “Авангард”. Как сообщает телеканал CNBC со ссылкой на знакомых с докладами американской разведки источников, проблема заключается в поиске источника производства критически важных компонентов из углеводородного волокна для ракеты, передает УНН.

По информации телеканала, в Москве считают доступно сейчас углеволокно недостаточно надежным.

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"Корпус гиперзвукового аппарата не выдерживает нагрева при повторном входе в атмосферу, из-за чего внутренние системы перестают функционировать. В связи с этим русским нужен лучший материал, в ближайшее время у них будут испытания, и они не уверены, что используемый сейчас материал обеспечивает достаточную теплозащиту“,— рассказал собеседник CNBC.

При этом источник отметил, что разработка “Авангарда” является приоритетной для России, и может быть завершена в запланированные сроки — к 2020 году. Собеседник телеканала уточнил, что в Москве рассчитывают на то, что новые компоненты из углеволокна будут произведены в течение 12 месяцев.

Как ранее информировал УНН, 1 марта во время послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин представил ракетный комплекс стратегического назначения с гиперзвуковым крылатым блоком “Авангард”, и сообщил о создании гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса “Кинжал”. В середине марта российские военные успешно запустили последнюю ракету с перехватчика МиГ-31, который планируется также модернизировать под новое оружие. В июле 2018 агентство ТАСС сообщило о работе над интеграцией системы “Кинжал” с бомбардировщиком Ту-22М. Вероятно один Ту-22М будет способен нести 3 ракеты системы “Кинжал” (подобно крылатых ракет Х-22), а боевой радиус возрастет с 2000 до 3000 км. По габаритам и внешнему виду ракета комплекса “Кинжал” подобная баллистических ракет ОТРК “Искандер”.

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