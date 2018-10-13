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CNBC повідомив про труднощі в розробці Росією гіперзвукової зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Росія зіткнулася з труднощами при розробці гіперзвукової ракети “Авангард”. Як повідомляє телеканал CNBC із посиланням на обізнані з доповідями американської розвідки джерела, проблема полягає в пошуку джерела виробництва критично важливих компонентів із вуглеводневого волокна для ракети, інформує УНН.

За інформацією телеканалу, в Москві вважають доступне зараз вуглеволокно недостатньо надійним.

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“Корпус гіперзвукового апарату не витримує нагрівання при повторному вході в атмосферу, через що внутрішні системи перестають функціонувати. У зв’язку з цим росіянам потрібен кращий матеріал, найближчим часом у них будуть випробування, і вони не впевнені, що матеріал, який використовується зараз, забезпечує достатній теплозахист”, — розповів співрозмовник CNBC.

При цьому джерело зазначило, що розробка “Авангарду” є пріоритетною для Росії, і може бути завершена в заплановані терміни — до 2020 року. Співрозмовник телеканалу уточнив, що в Москві розраховують на те, що нові компоненти із вуглеволокна будуть розроблені протягом 12 місяців.

Як раніше інформував УНН, 1 березня під час послання Федеральним зборам президент РФ Володимир Путін представив ракетний комплекс стратегічного призначення з гіперзвуковим крилатим блоком “Авангард”, та повідомив про створення гіперзвукового авіаційно-ракетного комплексу “Кинджал”. В середині березня російські військові успішно запустили останню ракету з перехоплювача МіГ-31, який планується також модернізувати під нову зброю. В липні 2018 року агенція ТАРС повідомила про роботу над інтеграцією системи “Кинджал” з бомбардувальником Ту-22М. Імовірно один Ту-22М буде здатен нести 3 ракети системи “Кинджал” (подібно до крилатих ракет Х-22) а бойовий радіус зросте з 2000 до 3000 км. За габаритами та зовнішнім виглядом ракета комплексу “Кинджал” подібна до балістичних ракет ОТРК “Іскандер”.

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