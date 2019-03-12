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7 марта, 13:58 • 117090 просмотра

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6 марта, 19:19 • 140659 просмотра

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Четверть больничных в прошлом году была выдана с нарушениями

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. В течение 2018 года специалисты Фонда социального страхования Украины проанализировали 31 481 больничный лист и обнаружили, что 27,3% были выданы с нарушением Инструкции о порядке заполнения листка нетрудоспособности. Об этом сообщает УНН со ссылкой пресс-службу Фонда.

"В течение 2018 года специалистами Фонда социального страхования Украины были осуществлены проверки 207 495 листков нетрудоспособности. В том числе во время проверок страхователей (работодателей) проанализированы 31 481 больничный лист, из которых 27,3% выданные с нарушением Инструкции о порядке заполнения листка нетрудоспособности", - сообщили в Фонде.

В сообщении отмечается, что аудит осуществлялся с целью обеспечения целевого использования средств общеобязательного государственного социального страхования и предубеждения неправомерных выплат.

Напомним, в прошлом году государство оплатило почти 38 тысяч больничных дней.

Ранее УНН сообщал, что в Украине 72,9% травмированных на производстве в 2018 году составили мужчины.

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