Четверть больничных в прошлом году была выдана с нарушениями
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В течение 2018 года специалисты Фонда социального страхования Украины проанализировали 31 481 больничный лист и обнаружили, что 27,3% были выданы с нарушением Инструкции о порядке заполнения листка нетрудоспособности. Об этом сообщает УНН со ссылкой пресс-службу Фонда.
"В течение 2018 года специалистами Фонда социального страхования Украины были осуществлены проверки 207 495 листков нетрудоспособности. В том числе во время проверок страхователей (работодателей) проанализированы 31 481 больничный лист, из которых 27,3% выданные с нарушением Инструкции о порядке заполнения листка нетрудоспособности", - сообщили в Фонде.
В сообщении отмечается, что аудит осуществлялся с целью обеспечения целевого использования средств общеобязательного государственного социального страхования и предубеждения неправомерных выплат.
Напомним, в прошлом году государство оплатило почти 38 тысяч больничных дней.
Ранее УНН сообщал, что в Украине 72,9% травмированных на производстве в 2018 году составили мужчины.