Чверть лікарняних торік була видана з порушеннями
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Протягом 2018 року фахівці Фонду соціального страхування України проаналізували 31 481 лікарняний листок і виявили, що 27,3% були видані з порушенням Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності. Про це повідомляє УНН з посиланням прес-службу Фонду.
"Упродовж 2018 року фахівцями Фонду соціального страхування України було здійснено перевірки 207 495 листків непрацездатності. У тому числі під час перевірок страхувальників (роботодавців) проаналізовано 31 481 лікарняний листок, з яких 27,3% видані з порушенням Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності", - повідомили у Фонді.
У повідомленні зазначено, що аудит здійснювався з метою забезпечення цільового використання коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування та упередження неправомірних виплат.
Нагадаємо, торік держава оплатила майже 38 тисяч лікарняних днів.
Раніше УНН повідомляв, що в Україні 72,9% травмованих на виробництві у 2018 році склали чоловіки.