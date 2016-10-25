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15 марта, 19:03 • 115833 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 168573 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139175 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131541 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113478 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105860 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101731 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136009 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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«Чудо-женщина» стала послом ООН в борьбе за права женщин

«Чудо-женщина» стала послом ООН в борьбе за права женщин

Киев • УНН

 • 13531 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась официальная церемония, в ходе которой "Чудо-женщина" - культовый персонаж комиксов издательства "Ди-Си комикс" была объявлена Почетным послом ООН в борьбе за права женщин и девочек, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООН.

“Женщина-супергероиня — один из постоянных персонажей комиксов Ди-Си комикс — впервые заявила о себе в 1941 году. Она имеет большую силу и скорость движений. „Чудо-женщина“ использует лассо Истины, которое заставляет персонажей комиксов говорить правду ”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что церемония назначения виртуальной “Чудо-женщины” Почетным послом ознаменовала собой начало кампании в поддержку пятой с 17 Целей устойчивого развития, направленной на продвижение гендерного равенства, поддержку женщин в преодолении барьеров, которые они встречают на своем пути.

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Тема кампании — “Подумайте, сколько чудес мы можем сделать вместе!”.

Кампания призвана подчеркнуть роль нынешних “чудо — женщин” в преодолении препятствий, мешающих женщинам в достижении их целей.

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