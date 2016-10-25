«Чудо-женщина» стала послом ООН в борьбе за права женщин
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась официальная церемония, в ходе которой "Чудо-женщина" - культовый персонаж комиксов издательства "Ди-Си комикс" была объявлена Почетным послом ООН в борьбе за права женщин и девочек, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООН.
“Женщина-супергероиня — один из постоянных персонажей комиксов Ди-Си комикс — впервые заявила о себе в 1941 году. Она имеет большую силу и скорость движений. „Чудо-женщина“ использует лассо Истины, которое заставляет персонажей комиксов говорить правду ”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что церемония назначения виртуальной “Чудо-женщины” Почетным послом ознаменовала собой начало кампании в поддержку пятой с 17 Целей устойчивого развития, направленной на продвижение гендерного равенства, поддержку женщин в преодолении барьеров, которые они встречают на своем пути.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ОБСЕ заинтересовалась вопросом гендерного равенства в украинской армии
Тема кампании — “Подумайте, сколько чудес мы можем сделать вместе!”.
Кампания призвана подчеркнуть роль нынешних “чудо — женщин” в преодолении препятствий, мешающих женщинам в достижении их целей.