«Чудо-женщина» стала послом ООН в борьбе за права женщин

“Женщина-супергероиня — один из постоянных персонажей комиксов Ди-Си комикс — впервые заявила о себе в 1941 году. Она имеет большую силу и скорость движений. „Чудо-женщина“ использует лассо Истины, которое заставляет персонажей комиксов говорить правду ”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что церемония назначения виртуальной “Чудо-женщины” Почетным послом ознаменовала собой начало кампании в поддержку пятой с 17 Целей устойчивого развития, направленной на продвижение гендерного равенства, поддержку женщин в преодолении барьеров, которые они встречают на своем пути.

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Тема кампании — “Подумайте, сколько чудес мы можем сделать вместе!”.

Кампания призвана подчеркнуть роль нынешних “чудо — женщин” в преодолении препятствий, мешающих женщинам в достижении их целей.