"Чудо-жінка" стала послом ООН у боротьбі за права жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку відбулася офіційна церемонія, в ході якої “Чудо-жінка” — культовий персонаж коміксів видавництва “Ді-Сі комікс” була оголошена Почесним послом ООН в боротьбі за права жінок і дівчаток, передає УНН з посиланням на прес-центр ООН.
“Жінка-супергероїня — один з постійних персонажів коміксів Ді-Сі комікс — вперше заявила про себе в 1941 році. Вона має велику силу і швидкістю рухів. „Чудо-жінка“ використовує ласо Істини, яке змушує персонажів коміксів говорити правду,” — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що церемонія призначення віртуальної “Чудо-жінки” Почесним послом ознаменувала собою початок кампанії на підтримку п’ятої з 17 Цілей сталого розвитку, спрямованої на просування гендерної рівності, підтримку жінок в подоланні бар’єрів, які вони зустрічають на своєму шляху.
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Тема кампанії — “Подумайте, скільки чудес ми можемо зробити разом!”.
Кампанія покликана підкреслити роль нинішніх “чудо — жінок” в подоланні перешкод, що заважають жінкам у досягненні їх цілей.