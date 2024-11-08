Чудеса, магия и колдовство: что посмотреть в эти выходные

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Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
12:41 • 74871 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

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Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
10:29 • 104685 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

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"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
08:56 • 110207 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

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Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
07:00 • 138982 просмотра

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

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"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
06:30 • 113661 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

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Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
7 ноября 2024, 16:20 • 118858 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

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В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями
7 ноября 2024, 15:40 • 118599 просмотра

В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

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Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
7 ноября 2024, 11:40 • 151208 просмотра

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

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У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения
6 ноября 2024, 18:07 • 131865 просмотра

У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения

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Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику
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Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Чудеса, магия и колдовство: что посмотреть в эти выходные

Чудеса, магия и колдовство: что посмотреть в эти выходные

Киев  •  УНН

19:43 • 121 просмотра

Подборка захватывающих фэнтези-сериалов с элементами магии и сверхъестественных явлений. От «Темных материй» до «Приключений Мерлина» - каждый сериал рассказывает уникальную историю в собственной магической вселенной.

Если вы не знаете чем отличается фэнтези от фантастики, в котором магия и другие сверхъестественные явления являются главными элементами сюжета, в отличие от научной фантастики, УНН предлагает подборку сериалов, которые можно посмотреть на выходных.

Темные материи (His Dark Materials) 2019-2022) - это история о тринадцатилетней девочке Лире, жизнь которой кардинально меняется после ужасной авиакатастрофы, унесшей жизни ее родных. Дядя девочки, Лорд Азриэл, который является ее единственным родственником, решает заняться воспитанием сироты и отправляет на учебу в Оксфорд. Здесь маленькая девочка спокойно живет и учится под строгим присмотром преподавателей, но однажды в гимназии начинают происходить странные вещи. Таинственно исчезает ее лучший друг и в поисках ответов она направляется к учителям, где знакомится с загадочной мисс Коултер, которая рассказывает ей страшную тайну происходящего. Лира отправляется в опасное путешествие по всему миру и за пределы его реальности, чтобы раскрыть таинственный заговор.

  •  Жанр: Сериал, Драма, Фэнтези, Приключения,
  • Страна: Великобритания, США
  • Режиссер: Джейми Чайлдс, Том Гупер, Уильям МакГрегор 
  • Актеры: Джеймс МакЭвой, Кит Коннор, Арчи Барнс, Дафни Кин, Лиэнн Голдер, Эндрю Скотт, Амир Уилсон, Йен Пек, Рута Гедминтас, Дэвид Суше, Фрэнк Бурк.

Дом дракона (House of the Dragon) 2022 - события в сериале происходят за несколько веков до действий, приведших к масштабному противостоянию за трон Вестероса, члены дома Таргариенов - могущественной семьи, чудом выжившей во время Года Валирии, которые получили убежище на Драконьем камне. После трагической смерти Визериса Таргариена, который правил влиятельной семьей на протяжении многих лет, принц Эйгон Таргариен и принцесса Рейнира Таргариен объявляют личные претензии на Железный трон. Жестокая борьба за власть оборачивается масштабной гражданской войной, которая угрожает существованию дома Таргариенов.

  • Жанр: Сериал, Драма, Фэнтези, Боевик, Приключения
  • Страна: США
  •  Режиссер: Мигель Сапочник, Грег Яйтанс, Клэр Килнер
  • Актеры: Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Эмма Д'Арси, Мэтт Смит, Стив Туссен, Ив Бест, Рис Иванс, Соноя Мидзуно, Фабьен Франкель, Милли Олкок, Эмили Кэри, Райан Корр.

Властелин колец: Кольца власти (The Lord of the Rings: The Rings of Power) 2022 - по сюжету действие происходит в фэнтезийной вселенной Средиземья, за несколько тысячелетий до событий, описанных в знаменитых "Хоббите" и "Властелине колец". Захватывающие перипетии, рассказывают о ключевых моментах Второй эпохи, где берет свое начало времена относительного мира, когда силы зла только набирали обороты. Это период упадка островного королевства Нуменор и последнего союза между эльфами и людьми, которым предстоит сражаться с армией Темного Лорда Саурона, пытающегося подчинить себе все Средиземье с помощью магических Колец Всевластия.

  • Жанр: сериал, рама, фэнтези, приключения
  • Страна: США
  • Режиссер: Вейн Ип, Хуан Антонио Байона, Шарлотта Брандстром
  • Актеры: Морфидд Кларк, Ленни Генри, Маркелла Кавена, Сара Звангобани, Тусита Джейасундера, Меган Ричардс, Дилан Смит, Максин Канлифф, Роберт Арамайо.

Песочный человек (Песочный Человек) 2022 – чтобы вернуть своего погибшего сына, колдун Родерик Берджесс призывает в мир людей повелителя царства снов Морфея. Отобрав у обессиленного Морфея его мощь, он заключает пленника в стеклянную сферу, надеясь извлечь из этого выгоду. Будучи не в состоянии исполнить желание колдуна, Морфей долгие годы находится в заключении, в то время как миллионы людей оказываются поражены загадочной сонной болезнью. Спустя десятилетия ему удается освободиться и вернуться в собственное измерение, где он с удивлением узнает, что за его отсутствие царство пришло в запустение.

  • Жанр: Сериал, Фэнтези, Драма, Детектив, Ужасы
  • Страна: Великобритания, США
  • Режисер: Джеймс Чайлдс, Андрес Баіз, Майк Баркер
  • Актеры: Том Стерридж, Ниам Уолш, Бойд Холбрук, Пэттон Освальт, Дэвид Тьюлис, Джоэли Ричардсон, Вивьен Ачеампонг, Чарльз Дэнс, Нина Вадиа.

приключения Мерлина (Мерлин) 2008-2012 – юный волшебник Мерлин, прибывший в королевство Камелот, узнает, что король Пендрагон издал указ о запрете магии. Каждого, кто осмелится нарушить новый закон, ждет неминуемая смерть. В подземелье королевского дворца Мерлин знакомится с Великим драконом, который открывает юноше его предназначение - с помощью магии защищать принца Артура от многочисленных врагов.

  • Жанр: Сериал, Драма, Фэнтези Приключения
  • Страна: Великобритания
  • Режиссер: Джереми Уэбб, Элис Тротон, Дэвид Мур
  • Актеры: Колин Морган, Брэдли Джеймс, Кэти МакГрат, Джон Гарт, Ричард Уилсон, Энджел Колби, Энтони Гэд, Руперт Янг, Оуэн МакКен, Том Хоппер.
Ольга Розгон

Ольга Розгон

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soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты