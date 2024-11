Чудеса, магия и колдовство: что посмотреть в эти выходные

Если вы не знаете чем отличается фэнтези от фантастики, в котором магия и другие сверхъестественные явления являются главными элементами сюжета, в отличие от научной фантастики, УНН предлагает подборку сериалов, которые можно посмотреть на выходных.

Темные материи (His Dark Materials) 2019-2022) - это история о тринадцатилетней девочке Лире, жизнь которой кардинально меняется после ужасной авиакатастрофы, унесшей жизни ее родных. Дядя девочки, Лорд Азриэл, который является ее единственным родственником, решает заняться воспитанием сироты и отправляет на учебу в Оксфорд. Здесь маленькая девочка спокойно живет и учится под строгим присмотром преподавателей, но однажды в гимназии начинают происходить странные вещи. Таинственно исчезает ее лучший друг и в поисках ответов она направляется к учителям, где знакомится с загадочной мисс Коултер, которая рассказывает ей страшную тайну происходящего. Лира отправляется в опасное путешествие по всему миру и за пределы его реальности, чтобы раскрыть таинственный заговор.

Жанр: Сериал, Драма, Фэнтези, Приключения,

Страна: Великобритания, США

Режиссер: Джейми Чайлдс, Том Гупер, Уильям МакГрегор

Актеры: Джеймс МакЭвой, Кит Коннор, Арчи Барнс, Дафни Кин, Лиэнн Голдер, Эндрю Скотт, Амир Уилсон, Йен Пек, Рута Гедминтас, Дэвид Суше, Фрэнк Бурк.

Дом дракона (House of the Dragon) 2022 - события в сериале происходят за несколько веков до действий, приведших к масштабному противостоянию за трон Вестероса, члены дома Таргариенов - могущественной семьи, чудом выжившей во время Года Валирии, которые получили убежище на Драконьем камне. После трагической смерти Визериса Таргариена, который правил влиятельной семьей на протяжении многих лет, принц Эйгон Таргариен и принцесса Рейнира Таргариен объявляют личные претензии на Железный трон. Жестокая борьба за власть оборачивается масштабной гражданской войной, которая угрожает существованию дома Таргариенов.

Жанр: Сериал, Драма, Фэнтези, Боевик, Приключения

Страна: США

Режиссер: Мигель Сапочник, Грег Яйтанс, Клэр Килнер

Актеры: Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Эмма Д'Арси, Мэтт Смит, Стив Туссен, Ив Бест, Рис Иванс, Соноя Мидзуно, Фабьен Франкель, Милли Олкок, Эмили Кэри, Райан Корр.

Властелин колец: Кольца власти (The Lord of the Rings: The Rings of Power) 2022 - по сюжету действие происходит в фэнтезийной вселенной Средиземья, за несколько тысячелетий до событий, описанных в знаменитых "Хоббите" и "Властелине колец". Захватывающие перипетии, рассказывают о ключевых моментах Второй эпохи, где берет свое начало времена относительного мира, когда силы зла только набирали обороты. Это период упадка островного королевства Нуменор и последнего союза между эльфами и людьми, которым предстоит сражаться с армией Темного Лорда Саурона, пытающегося подчинить себе все Средиземье с помощью магических Колец Всевластия.

Жанр: сериал, рама, фэнтези, приключения

Страна: США

Режиссер: Вейн Ип, Хуан Антонио Байона, Шарлотта Брандстром

Актеры: Морфидд Кларк, Ленни Генри, Маркелла Кавена, Сара Звангобани, Тусита Джейасундера, Меган Ричардс, Дилан Смит, Максин Канлифф, Роберт Арамайо.

Песочный человек (Песочный Человек) 2022 – чтобы вернуть своего погибшего сына, колдун Родерик Берджесс призывает в мир людей повелителя царства снов Морфея. Отобрав у обессиленного Морфея его мощь, он заключает пленника в стеклянную сферу, надеясь извлечь из этого выгоду. Будучи не в состоянии исполнить желание колдуна, Морфей долгие годы находится в заключении, в то время как миллионы людей оказываются поражены загадочной сонной болезнью. Спустя десятилетия ему удается освободиться и вернуться в собственное измерение, где он с удивлением узнает, что за его отсутствие царство пришло в запустение.

Жанр: Сериал, Фэнтези, Драма, Детектив, Ужасы

Страна: Великобритания, США

Режисер: Джеймс Чайлдс, Андрес Баіз, Майк Баркер

Актеры: Том Стерридж, Ниам Уолш, Бойд Холбрук, Пэттон Освальт, Дэвид Тьюлис, Джоэли Ричардсон, Вивьен Ачеампонг, Чарльз Дэнс, Нина Вадиа.

приключения Мерлина (Мерлин) 2008-2012 – юный волшебник Мерлин, прибывший в королевство Камелот, узнает, что король Пендрагон издал указ о запрете магии. Каждого, кто осмелится нарушить новый закон, ждет неминуемая смерть. В подземелье королевского дворца Мерлин знакомится с Великим драконом, который открывает юноше его предназначение - с помощью магии защищать принца Артура от многочисленных врагов.

Жанр: Сериал, Драма, Фэнтези Приключения

Страна: Великобритания

Режиссер: Джереми Уэбб, Элис Тротон, Дэвид Мур