Чубаров призвал собрать СНБО и закрытое заседание ВР из-за событий в Керченском проливе
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Необходимо созвать Совет национальной безопасности и закрытое заседание парламента. Об этом написал на своей странице в Facebook глава Меджлиса, народный депутат Рефат Чубаров, передает УНН.
"По моему мнению, следует: на международном уровне - срочный созыв заседания Совета Безопасности ООН, на национальном уровне - заседание СНБОУ и закрытое заседание Верховной Рады Украины", - написал Чубаров.
Как сообщал УНН, в Керченском проливе российские корабли в ультимативной форме требовали от корабельной группы ВМС ВС Украины остановиться под угрозой применения оружия.
Напомним, сегодня утром пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины.
Ориентировочно в 20 часов российские корабли совершили обстрел украинских судов. По меньшей мере один украинский военный ранен. Также не исключено захвата судов.