Чубаров закликав зібрати РНБО та закрите засідання ВР через події в Керченській протоці

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Необхідно скликати Раду Національної безпеки та закрите засідання парламенту. Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова Меджлісу, народний депутат Рефат Чубаров, передає УНН.

“На мою думку, слід: на міжнародному рівні — термінове скликання засідання Ради Безпеки ООН, на національному рівні — засідання РНБОУ і закрите засідання Верховної Ради України”, — написав Чубаров.

Як повідомляв УНН, у Керченській протоці російські кораблі в ультимативній формі вимагали від корабельної групи ВМС ЗС України зупинитися під загрозою застосування зброї.

Нагадаємо, сьогодні вранці прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України.

Орієнтовно о 20 годині російські кораблі здійснили обстріл українських суден. Щонайменше один український військовий поранений. Також не виключено захоплення суден.

Українські Національні Новини

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