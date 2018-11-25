Чубаров закликав зібрати РНБО та закрите засідання ВР через події в Керченській протоці
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Необхідно скликати Раду Національної безпеки та закрите засідання парламенту. Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова Меджлісу, народний депутат Рефат Чубаров, передає УНН.
“На мою думку, слід: на міжнародному рівні — термінове скликання засідання Ради Безпеки ООН, на національному рівні — засідання РНБОУ і закрите засідання Верховної Ради України”, — написав Чубаров.
Як повідомляв УНН, у Керченській протоці російські кораблі в ультимативній формі вимагали від корабельної групи ВМС ЗС України зупинитися під загрозою застосування зброї.
Нагадаємо, сьогодні вранці прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України.
Орієнтовно о 20 годині російські кораблі здійснили обстріл українських суден. Щонайменше один український військовий поранений. Також не виключено захоплення суден.