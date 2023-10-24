Чубаров призвал покинуть Крым всех иностранцев и лиц без гражданства
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Все иностранцы или лица без гражданства, которые поселились в оккупированном Крыму, должны немедленно покинуть полуостров. Ведь россия убегая из Крыма будет пробовать остаться на полуострове огромной армией колонистов. Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров во время выступления на втором Парламентском саммите Международной Крымской платформы, передает корреспондент УНН.
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«На сегодня в захваченном российскими оккупантами Крыму по меньшей мере 189 граждан Украины лишены свободы по сфабрикованным и политически мотивированным делам из которых 123 политзаключенных – это крымские татары. Чтобы избежать принудительной мобилизации в российскую армию тысячи крымских татар и этнических украинцев вынуждены покидать свои дома и покинуть Крым», - сказал Чубаров.
Он отметил, что задачей российских оккупантов является уничтожение идентичности коренного крымскотатарского народа и его окончательное вытеснение за пределы Крыма.
«Для скорейшего достижения этой цели наряду с репрессиями и преследованиями крымскотатарского народа российская федерация спешно заселяет Крым собственными гражданами. Таких колонистов в Крыму уже более миллиона человек. Наша позиция здесь абсолютно четкая – все иностранцы или лица без гражданства, которые усилились в оккупированном Крыму, как и на других оккупированных территориях Украины сознательно совершили преступление», - отметил Чубаров.
По его словам, они, как мародеры пришли за краденым, поэтому должны немедленно покинуть украинский Крым.
«Другой позиции не будет. Мы не позволим россии, которая убегая из Крыма на самом деле будет пытаться остаться на полуострове огромной армией колонистов», - заявил Чубаров.
Дополнение
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