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Чубаров закликав покинути Крим всіх іноземців та осіб без громадянства

Київ • УНН

 • 358172 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Всі іноземці або особи без громадянства, які посилилися в окупованому Криму, мають негайно покинути півострів. Адже росія тікаючи з Криму пробуватиме залишитися на півострові величезною армією колоністів. Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров під час виступу на другому Парламентському саміті Міжнародної Кримської платформи, передає кореспондент УНН.

Чубаров закликав покинути Крим всіх іноземців та осіб без громадянства

Цитата

«На сьогодні у захопленому російськими окупантами Криму щонайменше 189 громадян України позбавлено волі за сфабрикованими та політично мотивованими справами з яких 123 політв'язнів – це кримські татари. Щоб уникнути примусової мобілізації в російську армію тисячі кримських татар та етнічних українців вимушені залишати свої домівки та покинути Крим», - сказав Чубаров.

Він зазначив, що завдання російських окупантів є знищення ідентичності корінного кримськотатарського народу та його остаточне витіснення за межі Криму.

«Для як найшвидшого досягнення цієї мети поряд із репресіями та переслідуваннями кримськотатарського народу російська федерація спішно заселяє Крим власними громадянами. Таких колоністів в Криму вже понад мільйон осіб. Наша позиція тут абсолютно чітка – всі іноземці або особи без громадянства, які посилилися в окупованому Криму, як й на інших окупованих територіях України свідомо здійснили злочин», - наголосив Чубаров.

За його словами, вони, як мародери прийшли по крадене, тому мають негайно покинути український Крим.

«Іншої позиції не буде. Ми не дозволимо росії, яка тікаючи з Криму насправді пробуватиме залишитися на півострові величезною армією колоністів», - заявив Чубаров.

Доповнення

Партизанський рух “АТЕШ” повідомляв, що на вулицях тимчасово окупованого Джанкоя, в Криму, спостерігається велика кількість солдатів кавказької зовнішності.

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