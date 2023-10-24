Чубаров закликав покинути Крим всіх іноземців та осіб без громадянства

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Всі іноземці або особи без громадянства, які посилилися в окупованому Криму, мають негайно покинути півострів. Адже росія тікаючи з Криму пробуватиме залишитися на півострові величезною армією колоністів. Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров під час виступу на другому Парламентському саміті Міжнародної Кримської платформи, передає кореспондент УНН.