Чтобы выгнать оккупанта из Украины, необходимо создавать российскому государству как можно больше проблем на ее территории - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что чтобы изгнать оккупанта с нашей земли, необходимо создавать российскому государству как можно больше проблем на его территории. Оборонительные операции на фронте, операция в курской области, ежедневные удары по российским военным объектам - это системный путь защиты Украины, путь завершения этой войны на условиях независимой Украины. Об этом Зеленский заявил во время выступления на VII Международном ветеранском форуме, передает УНН.

Детали

Сейчас я вернулся только что с нашей Сумщины, с приграничья, и из тех районов, граничащих с врагом и откуда наши подразделения чрезвычайно эффективно отвечают россии именно на ее вторжение, и отправляя войну туда, откуда россия эту войну и принесла на нашу землю, мы отправляем им домой. И это абсолютно справедливо. Но кроме справедливости, это также очень эффективно. Мы все должны понимать, что чтобы изгнать оккупанта с нашей земли, мы должны создавать российскому государству как можно больше проблем на его территории. Это героическая работа наших воинов. И эта героическая работа все более точная, все более точная, все более дальнобойная, все более результативная - сказал Зеленский.

Он добавил, что оборонительные операции в Донецкой, Харьковской областях, на юге Украины, освобождение от российского флота Черного моря, операция в Курской области, ежедневные удары по российским военным объектам - все это системный путь защиты Украины, путь завершения этой войны на условиях независимой Украины.

Я уверен, что мы преодолеем этот путь, каким бы сложным он ни был - подчеркнул президент.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военным руководством на границе Сумщины, что напротив курской области России. Обсуждалась оперативная обстановка, усиление обороны на Торецком и Покровском направлениях и ситуация после начала Курской операции.