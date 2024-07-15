"Чтобы конфликт не вышел за пределы Украины": в США объяснили, почему ВСУ запретили бить ракетами ATACAMS вглубь рф
Киев • УНН
США разрешили Украине использовать собственное оружие для оборонительных ударов через границу, но опасаются эскалации от глубоких ударов вглубь рф с использованием американского оружия, поэтому не позволяют Украине использовать американское дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь российской территории.
Вашингтон дал разрешение Украине использовать собственное оружие для ударов "через границу", чтобы усилить оборону страны. Впрочем, в США боятся, что удары вглубь территории РФ с использованием американского оружия будут только усиливать эскалацию. Об этом в интервью Голосу Америки заявил представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер, передает УНН.
Детали
Он напомнил, что недавно Вашингтон санкционировал использование боеприпасов США через границу для ответного огня и оборонительных ударов.
По его словам, речь идет о ситуациях, когда россияне формируют войска или стреляют из артиллерии или самолетов через границу.
Как вы подчеркнули, мы продолжаем на очень регулярной основе говорить с нашими украинскими партнерами относительно их потребностей, когда речь идет о защите суверенной территории Украины и возвращении оккупированных территорий
Он также пояснил, что несмотря на ослабление запрета политика США в отношении ударов на большие расстояния не изменилась.
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Мы не хотим видеть непреднамеренных последствий, эскалации, которая может превратить этот конфликт в более широкий, который выйдет за пределы Украины. Думаю, это то, что нам всем нужно учитывать и относиться к этому очень серьезно
Генерал-майор также заверил, что в США никогда никоим образом не недооценивали угрозу, которую Россия представляет для Украины.
По его словам, Белый дом будет работать с Украиной и в дальнейшем, чтобы она имела все необходимое для защиты своей суверенной территории и своего народа.
Напомним,
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не планирует позволять Украине использовать американское дальнобойное оружие для ударов вглубь России.