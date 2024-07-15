"Чтобы конфликт не вышел за пределы Украины": в США объяснили, почему ВСУ запретили бить ракетами ATACAMS вглубь рф

Вашингтон дал разрешение Украине использовать собственное оружие для ударов "через границу", чтобы усилить оборону страны. Впрочем, в США боятся, что удары вглубь территории РФ с использованием американского оружия будут только усиливать эскалацию. Об этом в интервью Голосу Америки заявил представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер, передает УНН.

Детали

Он напомнил, что недавно Вашингтон санкционировал использование боеприпасов США через границу для ответного огня и оборонительных ударов.

По его словам, речь идет о ситуациях, когда россияне формируют войска или стреляют из артиллерии или самолетов через границу.

Как вы подчеркнули, мы продолжаем на очень регулярной основе говорить с нашими украинскими партнерами относительно их потребностей, когда речь идет о защите суверенной территории Украины и возвращении оккупированных территорий - рассказывает Райдер.

Он также пояснил, что несмотря на ослабление запрета политика США в отношении ударов на большие расстояния не изменилась.

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Мы не хотим видеть непреднамеренных последствий, эскалации, которая может превратить этот конфликт в более широкий, который выйдет за пределы Украины. Думаю, это то, что нам всем нужно учитывать и относиться к этому очень серьезно - заявил представитель Пентагона.

Генерал-майор также заверил, что в США никогда никоим образом не недооценивали угрозу, которую Россия представляет для Украины.

По его словам, Белый дом будет работать с Украиной и в дальнейшем, чтобы она имела все необходимое для защиты своей суверенной территории и своего народа.

Напомним,

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не планирует позволять Украине использовать американское дальнобойное оружие для ударов вглубь России.