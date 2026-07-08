Что празднуют 8 июля в Украине и мире

Сегодняшний день посвящен важным медицинским инициативам, народным традициям начала жатвы, а также имеет несколько неофициальных праздников для поднятия настроения, пишет УНН.

Всемирный день борьбы с аллергией (World Allergy Day)

Это важная медицинская инициатива, которая проводится совместно со Всемирной организацией здравоохранения. Ее цель — привлечь внимание к проблеме аллергических заболеваний, которые сегодня поражают огромную часть населения планеты. День напоминает о важности своевременной диагностики, профилактики и поддержки людей, страдающих от астмы, пищевых или сезонных аллергий.

День «Сохрани комедию, выключи драму» (Savor the Comic, Unplug the Drama Day / SCUD Day)

Прекрасный психологический праздник, который призывает хотя бы на один день отказаться от лишних переживаний, токсичных споров и «драмы» в отношениях. Вместо этого предлагается найти время для юмора, расслабления и положительных эмоций, которые помогают лучше справляться со стрессом.

День математики 2.0 (Math 2.0 Day)

Праздник, отмечающий пересечение математики и современных технологий, объединяющий программистов, инженеров и ученых.

День памяти великомученика Прокопия

По новому (новоюлианскому) календарю, на который перешли ПЦУ и УГКЦ, сегодня почитают святого Прокопия (IV век), принявшего мученическую смерть за христианскую веру во времена императора Диоклетиана.

В народной традиции этот день часто называли «Прокоп Жнец». Считалось, что именно с сегодняшнего дня начинается самая активная фаза сбора урожая (жатвы). По обычаю, первые срезанные колосья приносили домой, освящали и хранили в красном углу как оберег.