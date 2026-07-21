Что празднуют 21 июля в Украине и мире
Киев • УНН
21 июля в мире отмечают Международный день вредной еды и день "будь кем-то". По новому церковному календарю православные в Украине чтят память пророка Иезекииля.
21 июля в мире отмечают неофициальный Международный день вредной еды и интересный день "будь кем-то". В то время как в Австралии отмечают день ламингтона А по новому церковному календарю православные верующие в Украине чтят память пророка Иезекииля, пишет УНН.
Международный день нездоровой пищи (International Junk Food Day)
Глобальный гастрономический праздник, который позволяет хотя бы на один день забыть о диетах и правилах здорового питания. Это официальный повод без угрызений совести насладиться чипсами, бургерами, сладостями и другой калорийной едой.
День "Будь кем-то" (National Be Someone Day)
Социальная инициатива, основанная в США. Её главная цель — призвать взрослых уделить время детям (своим или чужим), стать для них надёжным наставником и поддержкой, помогая им раскрыть свой потенциал.
День ламингтона (National Lamington Day)
Кулинарный праздник в Австралии, посвящённый культовому национальному десерту — бисквиту, покрытому шоколадной глазурью и обвалянному в кокосовой стружке.
День памяти пророка Иезекииля и преподобных Симеона и Иоанна
По новому (новоюлианскому) календарю, 21 июля чтят ветхозаветного пророка Иезекииля, одного из величайших пророков, известного своими видениями. В народе считалось, что с этого дня лето начинает постепенно поворачивать на осень, а ночи становятся заметно холоднее. Также крестьяне тщательно готовили закрома для нового урожая.
Для тех, кто придерживается старого (юлианского) календаря: 21 июля чтят память великомученика Прокопия Кесарийского. В народной традиции этот день получил название "Прокоп Жнец". Именно с этого времени в древности начинались массовые жатвы. Работу в поле традиционно начинали только после молебна, а первые снопы считались целебными.