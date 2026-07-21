Что празднуют 21 июля в Украине и мире

$44.670.0551.060.11
ukenru
02:02 • 3982 просмотра
МВФ одобрил первый пересмотр программы EFF для Украины и выделил почти $690 млн
Эксклюзив
20 июля, 16:10 • 15893 просмотра
Почему обострение между США и Ираном может ударить по ценам на топливо и помочь россии
Эксклюзив
20 июля, 14:45 • 28626 просмотра
В Администрации Президента ответили на заявления об "усталости" ЕС от санкций - уже на этой неделе ожидается 21-й пакет, готовится и 22-й
20 июля, 14:03 • 26417 просмотра
100% вместо 500%, но удар по кремлю остаётся — что может изменить новый санкционный законопроект США
20 июля, 13:53 • 25390 просмотра
В правительстве уже работают над проектом Бюджета-2027: до 8 сентября он должен быть на рассмотрении КабминаPhoto
Эксклюзив
20 июля, 12:49 • 23504 просмотра
Россия у границ НАТО – страны Балтии активно заявляют о возможной агрессии
20 июля, 11:24 • 20138 просмотра
Энди Бернем стал новым премьер-министром Великобритании
Эксклюзив
20 июля, 11:10 • 34453 просмотра
Катамнестическое наблюдение: что это и как помогает детям и родителям
20 июля, 10:00 • 16180 просмотра
россия впервые ударила КАБами по Павлограду - глава облсовета
20 июля, 08:56 • 16088 просмотра
россия в июле выпустила по Украине больше баллистических ракет, чем производит за месяц - ISW
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
2м/с
82%
747мм
Популярные новости
Хмара и Сибига приступили к исполнению обязанностей министров обороны и иностранных дел20 июля, 18:58 • 3982 просмотра
Необходимо освободить из плена РФ трех украинских сотрудников СММ - Сибига встретился с делегацией представителей ОБСЕ20 июля, 19:58 • 7150 просмотра
225-й штурмовой полк взял в плен 64 россиян на ЗапорожьеVideo20 июля, 20:22 • 4984 просмотра
Z-канал призвал российский бизнес самостоятельно защищаться от украинских дронов и готовиться к ситуации, как в Крыму20 июля, 21:57 • 8860 просмотра
Президент подписал закон об обновлении правил органического производства по стандартам ЕС20 июля, 22:38 • 3350 просмотра
публикации
ГНС выявила лишь один случай нарушения при налогообложении лизинга самолетов, тогда как БЭБ расследует дела против 5 авиакомпанийPhoto20 июля, 12:35 • 26636 просмотра
Катамнестическое наблюдение: что это и как помогает детям и родителям
Эксклюзив
20 июля, 11:10 • 34455 просмотра
Топ-5 рецептов сливового соусаPhoto20 июля, 07:18 • 50194 просмотра
Побеждает тот, кто быстрее адаптируется: как новейшие разработки украинских производителей вооружения меняют ход войныPhoto20 июля, 06:40 • 54389 просмотра
Впервые министры: кто они – новые лица Кабмина 18 июля, 11:14 • 116005 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Кир Стармер
Джон Хили
Актуальные места
Иран
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Испания
Реклама
УНН Lite
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 18283 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 30962 просмотра
Трамп не хотел уходить со сцены во время награждения Испании на ЧМ-2026Video20 июля, 07:30 • 36258 просмотра
Как ухаживать за абрикосами: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto18 июля, 08:02 • 60229 просмотра
Netflix признал использование ИИ в сотнях фильмов и сериалов17 июля, 13:57 • 56331 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Ракетный комплекс "Тор
Financial Times
Техника
FIFA (серия видеоигр)

Что празднуют 21 июля в Украине и мире

Киев • УНН

 • 1010 просмотра

21 июля в мире отмечают Международный день вредной еды и день "будь кем-то". По новому церковному календарю православные в Украине чтят память пророка Иезекииля.

Что празднуют 21 июля в Украине и мире

21 июля в мире отмечают неофициальный Международный день вредной еды и интересный день "будь кем-то". В то время как в Австралии отмечают день ламингтона  А по  новому церковному календарю православные верующие в Украине чтят память пророка Иезекииля, пишет УНН.

Международный день нездоровой пищи (International Junk Food Day)

Глобальный гастрономический праздник, который позволяет хотя бы на один день забыть о диетах и правилах здорового питания. Это официальный повод без угрызений совести насладиться чипсами, бургерами, сладостями и другой калорийной едой.

День "Будь кем-то" (National Be Someone Day)

Социальная инициатива, основанная в США. Её главная цель — призвать взрослых уделить время детям (своим или чужим), стать для них надёжным наставником и поддержкой, помогая им раскрыть свой потенциал.

День ламингтона (National Lamington Day)

Кулинарный праздник в Австралии, посвящённый культовому национальному десерту — бисквиту, покрытому шоколадной глазурью и обвалянному в кокосовой стружке.

День памяти пророка Иезекииля и преподобных Симеона и Иоанна

По новому (новоюлианскому) календарю, 21 июля чтят ветхозаветного пророка Иезекииля, одного из величайших пророков, известного своими видениями. В народе считалось, что с этого дня лето начинает постепенно поворачивать на осень, а ночи становятся заметно холоднее. Также крестьяне тщательно готовили закрома для нового урожая.

Для тех, кто придерживается старого (юлианского) календаря: 21 июля чтят память великомученика Прокопия Кесарийского. В народной традиции этот день получил название "Прокоп Жнец". Именно с этого времени в древности начинались массовые жатвы. Работу в поле традиционно начинали только после молебна, а первые снопы считались целебными.

Александра Месенко

ОбществоКультураОбразование
Австралия
Соединённые Штаты