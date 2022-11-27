ЧМ по футболу: сборные Германии и Испании сыграли вничью
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. На Чемпионате мира в Катаре матч футбольных сборных Германии и Испании завершился со счетом 1:1. Об этом сообщает УНН.
Детали
Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре между сборными Германии и Испании завершился со счетом 1:1.
Во время игры в Эль-Хауре в составе испанской команды отличился Альваро Мората на 62-й минуте. На 83-й минуте встречи игрок команды Германии на 83-й минуте матча вышел из команды Никлас Фюлькруг (Niclas Füllkrug).
На 40-й минуте арбитр не засчитал гол немецкого футболиста Антонио Рюдигера, зафиксировав положение "вне игры" после просмотра видеоповтора.
Команды представляют группу E, лидером которой является Испания (4 очка). Германия замыкает таблицу на четвёртом месте, имея в активе 1 очко. Второе и третье места делят команды Японии и Коста-Рики, у которых по 3 очка.
Команда Германии все еще имеет шансы пробиться в 1/8 финала. Германия завершит групповой этап встречей с Коста-Рикой, Испания в последнем туре сыграет с Японией, оба матча состоятся 1 декабря. ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря.
Напомним
Сборная Хорватии по футболу одержала первую победу на чемпионате мира-2022. Во втором туре вицечемпионы мира одолели команду Канады со счетом 4:1.